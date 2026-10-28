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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

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Sigue en directo el especial Al Rojo Vivo con la última hora del accidente de tren en Toledo

Los detalles Un tren AVE y otro de Iryo han colisionado en la mañana de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). En ambos trenes viajaban más de 540 personas. La circulación entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida.

El choque de un tren AVE de Renfe con un Iryo ha provocado que varios vagones hayan caído por un terraplén a la altura de Urda, en Toledo. Los muertos se cuentan por decenas y el Gobierno apunta a un fallo humano. El incidente ha tenido lugar a las 8:30 horas a la altura de Urda (Toledo) y ha obligado a Adif a suspender la circulación en todo el corredor ferroviario sur.

Sigue en directo la programación de laSexta para conocer la última hora del accidente ferroviario y las reacciones políticas que se produzcan.

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