Sigue en directo el especial Al Rojo Vivo con la última hora del accidente de tren en Toledo

Los detalles Un tren AVE y otro de Iryo han colisionado en la mañana de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). En ambos trenes viajaban más de 540 personas. La circulación entre Madrid y Andalucía ha quedado interrumpida.

El choque de un tren AVE de Renfe con un Iryo ha provocado que varios vagones hayan caído por un terraplén a la altura de Urda, en Toledo. Los muertos se cuentan por decenas y el Gobierno apunta a un fallo humano. El incidente ha tenido lugar a las 8:30 horas a la altura de Urda (Toledo) y ha obligado a Adif a suspender la circulación en todo el corredor ferroviario sur.

Sigue en directo la programación de laSexta para conocer la última hora del accidente ferroviario y las reacciones políticas que se produzcan.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido