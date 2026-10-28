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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Trágico accidente

El rey lamenta el "terrible" accidente ferroviario en Toledo y expresa su apoyo a todos los afectados en "un momento tan duro"

¿Qué ha dicho? Felipe VI ha explicado que ya ha podido hablar con el presidente de Cartilla-La Mancha y que está pendiente de retornar "para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido".

Imagen de archivo del rey Felipe VI
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El rey Felipe VI ha lamentado el "terrible accidente" de dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo) y ha expresado el pésame y su "tristeza, apoyo y cariño" en "un momento tan duro".

El monarca se encontraba a primera hora en Bétera (Valencia) para asistir al ejercicio 'GRIFO 2026' del Regimiento de Defensa NBQ Valencia no 1. Campo de maniobras de la Base Militar Jaime I.

Allí, el rey ha tenido conocimiento de "la noticia del terrible accidente del AVE cerca de Toledo", ha explicado Felipe VI a los medios de comunicación.

"Lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos. Sé que están en pleno proceso de atención de la emergencia y están recuperando y analizando todas las circunstancias", ha señalado.

El rey ha insistido en que "lo primero es lamentar esa desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo y nuestro cariño en un momento tan duro y tan difícil".

Felipe VI ha explicado que ya ha podido hablar con el presidente de Cartilla-La Mancha, Emiliano García Page, y que está pendiente de retornar "para poder seguir la emergencia y conocer más detalles de lo que ha ocurrido".

Tras el siniestro, se ha acortado la actividad prevista en el acuartelamiento de Bétera para que el rey pueda regresar cuanto antes.

Por último, el monarca ha dirigido "unas palabras de ánimo, de apoyo y reconocimiento a todos los servicios de emergencia que están atendiendo a la situación".

Ha recordado que están participando efectivos "de todos los organismos y procedencias" y también de las Fuerzas Armadas, con la UME. "Hay mucha gente atendiendo a la emergencia y un reconocimiento a ellos también", ha concluido.

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