La emoción de Toñi tras lograr hablar con su hijo, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Toledo: "Nos ha llamado una chica y se ha puesto él..."

Toñi ha acudido al Hospital General Universitario de Toledo después de no recibir noticias de su hijo, que iba en uno de los vagones del accidente en Urda.

"Me ha dicho que no me preocupe"

En el Hospital General Universitario de Toledo, el más cercano al accidente que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en Urda, se están viviendo momentos de máxima preocupación.

Hasta el lugar se han desplazado familiares de pacientes, heridos que han llegado por su propio pie, voluntarios...

'Al Rojo Vivo' ha podido hablar con Toñi, la madre de un herido que se ha desplazado hasta el lugar al no tener noticias de su hijo, que viajaba en el tren.

Preocupada y desolada, ha llegado al Hospital para ver si lo encontraba y finalmente ha conseguido hablar con él.

"Nos ha llamado una chica y se ha puesto él. Le he dicho: '¿Cómo estás?'. Me ha dicho que no me preocupe, que está bien", ha explicado Toñi.

Por el momento, ya se contabilizan decenas de muertos y la investigación apunta a error humano.