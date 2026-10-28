Cortes de tráfico en Madrid por la 'tractorada': 500 tractores toman las calles desde cinco puntos

Tractores cortan el paso durante la decimosexta jornada de protestas de los tractores en las carreteras españolas, a 21 de febrero de 2024, en Madrid (España).

El pasado mes de febrero, la capital ya colapsó en una gran manifestación de agricultores: una gran 'tractorada' entró a la ciudad, por diferentes puntos, protestando por los recortes de la Política Agraria Común (PAC).

No es la primera vez que Madrid vive esta escena. Después de que la ciudad se colapsara el pasado mes de febrero con una gran 'tractorada' en protesta por los recortes de la Política Agraria Común (PAC), este miércoles 28 de octubre la historia se repite. Cerca de 500 tractores, acompañados por miles de agricultores y ganaderos de toda España toman las calles de la capital, convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, reclamando medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo. Bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', la 'tractorada' exige respuestas urgentes a los problemas del campo.

Igual que la de febrero, la 'tractorada' se estructura en cinco columnas que accederán a la ciudad desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago de Lozoya y Arganda del Rey, para confluir en la céntrica plaza de Colón, donde comienza la protesta. Desde allí, la manifestación recorrerá los paseos de Recoletos y del Prado, hasta la glorieta de Atocha (Emperador Carlos V), para acabar frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este contexto, se prevén numerosos cortes de tráfico y posibles afectaciones en las vías públicas, por lo que muchas empresas con sede en el centro de la capital han optado por recomendar el teletrabajo a sus empleados. Los cortes de tráfico previstos por el Ayuntamiento de Madrid son:

Bloque 1 - Desde Torrejón de la Calzada

⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente

Vía Lusitana

Plaza Elíptica

Marcelo Usera

Vado de Santa Catalina

Pasaje de la Canalización

Puente de Andalucía

Plaza de Legazpi

Paseo de las Delicias

Embajadores

Puerta de Toledo

Gran Vía de San Francisco

Bailén

Plaza de España

Princesa

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Plaza de Alonso Martínez

Génova

📌 Plaza de Colón

Bloque 2 - Desde Guadalajara

⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente

Glorieta de la Ermita de la Virgen de la Soledad

Avenida de Logroño

Alcalá

Francisco Silvela

Joaquín Costa

Paso de la Castellana

📌 Plaza de Colón

Bloque 3 - Desde El Espinar

⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente

Puente de los Franceses

Paseo de Ruperto Chapí

Paseo de Camoens

Marqués de Urquijo

Princesa

Alberto Aguilera

Carranza

Sagasta

Génova

📌 Plaza de Colón

Bloque 4 - Desde Buitrago de Lozoya

⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente

Nuestra Señora de Valverde

Avenida de Llano Castellano

Mauricio Legendre

Daniel Vázquez Díaz

Paseo de la Castellana

Túnel de plaza de Castilla

📌 Plaza de Colón

Bloque 5 - Desde Arganda del Rey

⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente

Pirotecnia

Aurora Boreal

Avenida de la Democracia

Plaza de Alosno

Casalarreina

Avenida de Daroca

Narváez

M-23

O'Donnell

Goya

📌 Plaza de Colón

Además, entre las 18:00h y las 20:00h se prevén también incidencias o cortes de tráfico en la calle Alcalá, entre Gran Vía y Puerta del Sol.

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