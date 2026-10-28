Reclaman un campo rentable
Cortes de tráfico en Madrid por la 'tractorada': 500 tractores toman las calles desde cinco puntos
El pasado mes de febrero, la capital ya colapsó en una gran manifestación de agricultores: una gran 'tractorada' entró a la ciudad, por diferentes puntos, protestando por los recortes de la Política Agraria Común (PAC).
No es la primera vez que Madrid vive esta escena. Después de que la ciudad se colapsara el pasado mes de febrero con una gran 'tractorada' en protesta por los recortes de la Política Agraria Común (PAC), este miércoles 28 de octubre la historia se repite. Cerca de 500 tractores, acompañados por miles de agricultores y ganaderos de toda España toman las calles de la capital, convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones, reclamando medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo. Bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo', la 'tractorada' exige respuestas urgentes a los problemas del campo.
Igual que la de febrero, la 'tractorada' se estructura en cinco columnas que accederán a la ciudad desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Buitrago de Lozoya y Arganda del Rey, para confluir en la céntrica plaza de Colón, donde comienza la protesta. Desde allí, la manifestación recorrerá los paseos de Recoletos y del Prado, hasta la glorieta de Atocha (Emperador Carlos V), para acabar frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este contexto, se prevén numerosos cortes de tráfico y posibles afectaciones en las vías públicas, por lo que muchas empresas con sede en el centro de la capital han optado por recomendar el teletrabajo a sus empleados. Los cortes de tráfico previstos por el Ayuntamiento de Madrid son:
Bloque 1 - Desde Torrejón de la Calzada
- ⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente
- Vía Lusitana
- Plaza Elíptica
- Marcelo Usera
- Vado de Santa Catalina
- Pasaje de la Canalización
- Puente de Andalucía
- Plaza de Legazpi
- Paseo de las Delicias
- Embajadores
- Puerta de Toledo
- Gran Vía de San Francisco
- Bailén
- Plaza de España
- Princesa
- Alberto Aguilera
- Carranza
- Sagasta
- Plaza de Alonso Martínez
- Génova
- 📌 Plaza de Colón
Bloque 2 - Desde Guadalajara
- ⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente
- Glorieta de la Ermita de la Virgen de la Soledad
- Avenida de Logroño
- Alcalá
- Francisco Silvela
- Joaquín Costa
- Paso de la Castellana
- 📌 Plaza de Colón
Bloque 3 - Desde El Espinar
- ⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente
- Puente de los Franceses
- Paseo de Ruperto Chapí
- Paseo de Camoens
- Marqués de Urquijo
- Princesa
- Alberto Aguilera
- Carranza
- Sagasta
- Génova
- 📌 Plaza de Colón
Bloque 4 - Desde Buitrago de Lozoya
- ⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente
- Nuestra Señora de Valverde
- Avenida de Llano Castellano
- Mauricio Legendre
- Daniel Vázquez Díaz
- Paseo de la Castellana
- Túnel de plaza de Castilla
- 📌 Plaza de Colón
Bloque 5 - Desde Arganda del Rey
- ⌚ De 6:30h a 18:00h aproximadamente
- Pirotecnia
- Aurora Boreal
- Avenida de la Democracia
- Plaza de Alosno
- Casalarreina
- Avenida de Daroca
- Narváez
- M-23
- O'Donnell
- Goya
- 📌 Plaza de Colón
Además, entre las 18:00h y las 20:00h se prevén también incidencias o cortes de tráfico en la calle Alcalá, entre Gran Vía y Puerta del Sol.
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