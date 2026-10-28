Vallín: "El modelo ferroviario debe repensarse tras dos tragedias de distinta naturaleza en tan poco tiempo"

El periodista pide prudencia hasta que avance la investigación del choque entre un AVE y un Iryo, pero advierte de la necesidad de revisar los sistemas de seguridad y esclarecer cómo se han producido dos siniestros de esta gravedad en apenas diez meses.

Pedro Vallín ha analizado en Al Rojo Vivo el accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo, que deja por el momento al menos 30 víctimas mortales. El periodista ha pedido prudencia hasta que avance la investigación, pero ha advertido de que la sucesión de accidentes graves obliga a revisar el sistema ferroviario.

"Creo que tenemos que ser prudentes y esperar a ver cómo evoluciona la investigación", ha señalado Vallín, que ha recordado que los sistemas de seguridad de las grandes infraestructuras, también en la aviación, cuentan con mecanismos redundantes para evitar que un fallo técnico o un error humano desemboquen inmediatamente en una tragedia.

Sin embargo, el periodista considera que la gravedad de los últimos accidentes exige una reflexión más amplia: "Claramente, nuestro modelo ferroviario está en crisis, con otros accidentes de esta gravedad en solo diez meses, y esperamos que relativamente pronto se aclaren las circunstancias".

Vallín ha insistido en que es necesario esclarecer las causas concretas del siniestro y ha recordado que las instrucciones dadas durante la circulación quedan grabadas, lo que puede contribuir a reconstruir lo ocurrido. No obstante, ha defendido que la revisión debe ir más allá de este caso particular.

"Al margen de la concatenación de causas específicas, claramente el conjunto del modelo ferroviario tiene que ser repensado, porque no es asumible que dos accidentes de diferente naturaleza, uno por un problema en la vía y otro por un supuesto error humano o un fallo de los sistemas de seguridad de frenado, provoquen dos tragedias de estas dimensiones en tan poco tiempo en la que es la infraestructura que, como decía antes Juanma, es la joya de la corona de este país", ha concluido.

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