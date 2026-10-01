Tesh Sidi responde a los ataques de Ayuso a los acampados: "Quiere desalojarlos porque quiere instalar sus propios guateques"

La portavoz de Más Madrid en el Congreso señala que Isabel Díaz Ayuso es "la verdadera minoría peligrosa en España y en Madrid" porque cuando vas contra sus intereses "terminas en un tribunal o imputado por algo".

Isabel Díaz Ayuso sigue criminalizando la acampada en Sol y ha optado por llevar a los tribunales la petición del desalojo inmediato. Tesh Sidi ha reaccionado a la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, indicando que su estrategia es la de "sacarse de la chistera algún insulto" para no hablar de su propia gestión.

La portavoz de Más Madrid en el Congreso ha indicado que lo que de verdad le molesta a Ayuso y por lo que quiere desalojar la acampada es porque quiere "empezar a organizar ya los eventos de la Hispanidad".

"Quiere empezar a instalar sus propios guateques, que sus amigos cantantes y corruptos estén ahí", ha destacado, añadiendo que lo que desea es poder empezar a montar sus propios conciertos, "su parafernalia".

"El Sindicato de Inquilinas y las personas que están allí están haciendo el acto más anticolonial que se ha hecho en los últimos 30 años en Madrid", ha asegurado, indicando que a ellos lo que les preocupa es la diputada del PP que trajo un bote de gas pimienta al Congreso.

Tesh Sidi ha recordado que con esta acción puso de baja a una empleada que era alérgica a la pimienta, puso en riesgo la guardería del Congreso, tuvieron que atender a 12 personas y se tuvo que tirar mucha comida.

"Nos da miedo el PP de Ayuso porque el que le denuncie o hable de su ático acaba "en el banquillo". "Ayuso es la minoría peligrosa de Madrid y de España, porque cuando vas contra sus intereses terminas en un tribunal o imputado por algo", ha advertido.

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