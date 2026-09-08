Las educadoras infantiles de Madrid acampan en la Puerta del Sol durante tres días para exigir "un salario digno y mejores ratios"

Los detalles El colectivo permanecerá en la céntrica plaza madrileña para exigir la apertura de "una mesa de negociación" tanto con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso como con el Ayuntamiento de la capital, dirigido por José Luis Martínez-Almeida.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid continúan su concentración en la Puerta del Sol para exigir la apertura de una mesa de negociación con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. Buscan resolver el "conflicto colectivo" del sector del primer ciclo de infantil. Cristina Gutiérrez, participante en las protestas, destaca la importancia de la implicación de las familias para mejorar la educación infantil. Aunque sus demandas están siendo escuchadas por el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid no negocia. Un decreto ministerial podría mejorar los ratios, pero los salarios dependen de las administraciones regional y municipal.

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid afrontan este martes su segundo día de concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol para exigir la apertura de "una mesa de negociación" tanto con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso como con el Ayuntamiento de la capital, dirigido por José Luis Martínez-Almeida con el fin de poner fin al "conflicto colectivo" del sector del primer ciclo de infantil.

Tras pasar la primera de las tres noches en Sol, donde estarán hasta el mediodía del próximo jueves, las educadoras mantienen los carteles reivindicativos, sillas plegables y, como siempre, las tradicionales camisetas amarillas.

Cristina Gutiérrez, educadora social en Madrid y participante de estas protestas, pide la "implicación de las familias" para favorecer la resolución de este conflicto. "Mejoraría la educación infantil y ayudaría a poner el foco en la importancia de los cuidados", asegura.

Gutiérrez reivindica que los educadores son "una figura de referencia importantísima para los niños, y tener un salario digno y mejores ratios y centros educativos es importante para ellos".

Sus principales reivindicaciones, dicen, están siendo escuchadas por el Ministerio de Educación. Pero denuncian que la Comunidad de Madrid, quien tiene las competencias, no negocia.

A través de un decreto, el Ministerio incluirá cambios. Con ellos, dice la plataforma, lograrán bajar los ratios y conseguir que haya al menos dos educadoras por aula. No obstante, esta medida no resuelve el problema de los salarios, que seguirá en manos de la administración regional y la municipal.

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