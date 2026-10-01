El Sindicato de Inquilinas defiende que la acampada es "pacifista": "Es ejemplar cómo hemos gestionado cada problema que ha traído la ultraderecha"

Alicia del Río ha indicado que las amenazas a la seguridad que se han producido durante el transcurso de la acampada son las visitas de "agitadores de la ultraderecha" que han acudido para intentar "provocar".

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha reaccionado a la denuncia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que acusa a los acampados en Sol de tener cuchillos de grandes dimensiones, adoquines, hornillos y tornillos.

"Es absurdo", ha asegurado Alicia del Río, indicando que lo que están evitando es responder a la pregunta de si van a votar a favor de los decretos de la vivienda.

De esta forma, ha dejado claro que lo que se han producido son amenazas claras a la seguridad durante el transcurso de la acampada que han sido las visitas de agitadores de la ultraderecha que han acudido al lugar para "intentar provocar".

"Hemos visto bulos de que vendrían nazis o los de Desokupa", ha señalado. Un momento que ha aprovechado para elogiar la postura que tuvieron los manifestantes durante la visita de algunos agitadores de la ultraderecha.

"Lo que se hizo para echarles fue poner las manos arriba, para que viesen que somos antifascistas y respetuosos, y decirles mediante la palabra que se alejaran", ha explicado, confesando que le parece que ha sido "ejemplar" cómo han gestionado cada problema que les ha traído "la ultraderecha a la acampada".

Alicia del Río ha aprovechado para explicar que allí tienen una pancarta que dice "ellos por dinero, nosotros por amor". Una frase con la que dejan claro que la acampada es pacifista.

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