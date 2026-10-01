Rita Maestre acusa a Almeida de hacer "el ridículo": "La única persona que ha llevado un arma a su trabajo es una diputada del PP"

¿Qué ha dicho? Rita Maestre ha indicado que lo que está intentando Almeida al hablar de altercados que "no se están produciendo" en la acampada, es desviar la atención para que no se hable del voto el PP.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insiste en que los acampados tienen cuchillos de grandes dimensiones, adoquines, hornillos y tornillos. LaSexta ha localizado el cuchillo que el informe del Ayuntamiento detalla junto a pan cortado y humus. Está en la zona de cocina de la acampada, junto al resto de utensilios para preparar bocadillos.

Rita Maestre ha reaccionado a las acusaciones de Almeida, indicando que lo único que está haciendo es "el ridículo". "La única persona que ha lelvado un arma a un espacio de trabajo es una diputada del PP", ha indicado, haciendo referencia a Ana Vázquez, que llevó un gas pimienta al Congreso.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha recordado que una acampada es un lugar donde se pasa el día y la noche y, por supuesto, debe haber enseres como cuchillos para poder hacer la comida.

Por tanto, ha recalcado que cree que el alcalde de Madrid hace el ridículo hablando de desórdenes públicos y de altercados que "no se han producido" para así no tener que hablar de lo que debe hacer su partido en el Congreso, que es "votar a favor" de los "derechos de las personas para tener una casa".

Rita Maestre ha destacado que para no hablar de eso porque es una verdad muy incómoda para el PP, para quienes tienen intereses rentistas "como el señor Almeida, o para personas que "se han poscionado a favor de los fondos buitres", necesitan mover la atención para que se debata sobre el bocadillo de humis en vez de hablar sobre el voto de los 'populares'.

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