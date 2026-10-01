La dueña del cuchillo de la acampada señalado por Almeida aclara que lo usan para las comidas: "No lo dejamos al alcance de nadie"

Los acampados dejan claro que la única función que tiene el cuchillo es "usarlo para la comida". "En caso de que haya problemas, no va a estar nunca al alcance", han asegurado, señalando que solo unos pocos tienen acceso a él.

Diana es la dueña del cuchillo que aparece en la fotografía que ha utilizado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para criminalizar la acampada de Sol. Ella explica que es de su casa y que lo utilizan porque preparan desayuno, merienda, comida y cena para toda la gente que está allí.

De esta forma, deja claro que al cuchillo tiene acceso ella y dos personas más que son los que se encargan de la comida. "Trabajamos en la parte de atrás de las mesas para cocinar", ha explicado.

Ella admite que entiende la preocupación y que por eso no lo dejan "al alcance de nadie". "Esta plaza ha tenido altercando estando o no estando nosotros. Mientras hemos estado no ha ocurrido nada", ha destacado.

Otra de las personas que está allí acampada ha recalcado que en ningún momento dejan el cuchillo, asegurando que si llega a haber cualquier problema, "jamás se va a usar". "Su única función es la de usarlo para las comidas", ha destacado, insistiendo en que en caso de que haya problemas "no va a estar nunca al alcance".

En cuanto a los adoquines que también señala Almeida como peligrosos, destacan que nadie los va a tocar porque entonces se les caería la "casa" encima, ya que es lo que están usando para sujetar las tiendas de campaña.

Diana ha querido dejar claro que se trata de una acampada "muy pacifista" en la que hay estudiantes, gente mayor y familias. "Estamos peleando porque la gente viva en paz y tenga un hogar. Lo que menos queremos es que haya un altercado", ha zanjado.

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