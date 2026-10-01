El Sindicato de Inquilinas responde a los ataques del PP sobre "cuchillos" y "adoquines": Ayuso y Almeida ven cómo "se acabó el chiringuito"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, responde a las acusaciones del PP madrileño que han ido incluso a los tribunales para intentar desmantelar la acampada de la Puerta del Sol.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acusaba a los manifestantes de la Puerta del Sol de tener "adoquines" y "cuchillos de grandes dimensiones" y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha llevado a los tribunales la petición del desalojo inmediato de la acampada. Sin embargo, en Al Rojo Vivo, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, admite que seguirán en Sol.

"Ahora mismo no hay ninguna fecha sobre la que nos vayamos a marchar, lo que está sobre la mesa es que mañana (viernes, 2 de octubre) hay una votación muy importante en el Congreso de los Diputados y estaremos también allí presionando y diciéndoles a los señores diputados de todos los partidos políticos que si de una vez por todas van a tomar una decisión a favor de la vida de las personas", afirma contundente.

De lo contrario, añade, "si presionan el botón de la especulación, lo que están diciendo es que no les importa que en este país nos echen a la calle, aunque hayamos pagado todos los euros de nuestro contrato".

Alicia del Río, sobre el PP de Madrid: "Les molesta mucho que la gente corriente haga política"

En cuanto a las críticas del PP madrileño, del Río asegura que "la acampada es un estallido de todo lo que se ha venido de agota colmando el vaso todos estos años de crisis de vivienda" y que "está señalando a todos los culpables y a todos los responsables y entre ellos evidentemente están la señora Ayuso y está el señor Almeida, al igual que hemos señalado al Gobierno progresista, que no estaba haciendo nada, y a los rentistas como Urbagestión".

En el caso concreto del PP de Madrid, critica que "la señora Ayuso y el señor Almeida han convertido la región de Madrid, y sus antecesores, en un paraíso para los fondos buitre".

Pero, "la acampada está llena de amor, está llena de actividades, está llena de solidaridad, está llena de esperanza y la acampada tiene muy claro que hay que avanzar en el derecho a la vivienda", admite y responde la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

En concreto, y atendiendo directamente a las críticas señaladas por Almeida sobre los "cuchillos" y "adoquines", del Río asegura que "les molesta mucho que la gente corriente haga política, porque están acostumbrados a tener su chiringuito en el que mandan ellos (PP), el Poder Judicial que tienen y el lobby rentista, que son sus amigos. Y de repente, se les desmonta la movida, ven que la política corriente, que la gente de abajo y la gente trabajadora puede decidir sobre su futuro (...) y se ponen muy nerviosos".

Y es por ello, por ese "nerviosismo" que "lo único que van a hacer es intentar decir que tenemos cuchillos en la acampada", reflexiona del Río, quien explica que "evidentemente hay cuchillos en la acampada porque son para cortar el pan y para hacernos bocadillos". "Llevamos alimentando a la gente desde que llegamos allí y hay todo tipo de utensilios para comer", concluye.

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