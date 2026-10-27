El Sindicato Independiente de la Policía Vasca pide la dimisión del jefe de la Ertzaintza tras los disturbios de Bilbao: "Tiene que estar a la altura"

¿Qué ha dicho? Sergio Gómez de Segura, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Vasca, analiza en Al Rojo Vivo los disturbios en Bilbao y pide dimisiones en la cúpula de la Ertzaintza tras no haber estado "a la altura de las circunstancias".

Bilbao vivía este martes una jornada de violencia callejera y saqueos en sus calles. En un principio, la excusa era que el activista ultra Vito Quiles iba a viajar allí, pero desde primera hora de la tarde se sabía que finalmente no acudiría. Pese a esto, grupos de jóvenes decidieron salir a las calles y provocar disturbios. La noche se saldó con 19 detenidos, 11 de ellos menores de edad.

Pero ¿qué pasó realmente? ¿Quién está detrás de este vandalismo de Bilbao, que vimos el sábado pasado en Barcelona y que hemos visto en días anteriores en otras ciudades de Francia e Italia?

Sergio Gómez de Segura, secretario general del Sindicato Independiente de la Policía Vasca (ErNE), admite en Al Rojo Vivo que "a nivel de sociedad está claro que hemos fallado hemos fallado" porque lo que ha pasado en Italia o en Francia o en Barcelona "lo vemos reflejado en las calles también de nuestra ciudad, Bilbao y está claro que también, desde la parte policial no hemos estado a la altura y que realmente tenemos que dar una respuesta mejor a la ciudadanía porque el dispositivo no ha sido lo adecuado".

Del mismo modo, admite Gómez de Segura que no hubo una buena lectura de la situación, viendo lo que había pasado ya en otras ciudades ya que "se decidió retirar a la Brigada móvil, a la Policía Antidisturbios y directamente después se le tuvo que hacer volver porque se iban dirigiendo a la comisaría de la Ertzaintza. que tenemos al lado del barrio de Deusto, y tuvieron directamente que volver a toda prisa para intentar contener todo".

A la hora de explicar quién está detrás de todo esto, Gómez de Segura señala que es "un poco complicado" analizarlo. "Hemos visto que cada vez hay gente más joven y lo que está denostado y lo que hemos visto es que el principio de autoridad se ha perdido totalmente".

Esta crispación que vemos a nivel de sociedad, añade, "creo que tenemos que poner pie en pared, por decirlo de alguna manera, e intentar formar a nuestros jóvenes para que tengan una lectura adecuada de lo que está pasando en la calle. Pero este desprecio por la propiedad pública, por la propiedad privada, esta violencia nos retrotrae a una época que no queremos volver a vivir los ertzainas ni los policías locales".

Por otro lado, es cierto, confirma Gómez de Segura, que necesitan "medios materiales y humanos suficientes para dar una respuesta, porque la gente ayer lo demandaba". Por eso, "también pedimos responsabilidades a la cúpula policial de la Ertzaintza, al jefe de la Ertzaintza Alfonso Garaikoetxea, de quien hemos pedido su dimisión porque entendemos que la Ertzaintza tiene que estar a la altura de las circunstancias y que nadie sufra ni un solo daño en esta serie de actividades contra esta gente violenta", denuncia.

Igualmente destaca el ertzaina que, de algún modo, "teníamos habernos adelantado a la información que llegaba de las redes sociales" y tener esa presencia, que creo que para nosotros es fundamental: "Somos una policía pequeña, de 8.000 agentes, ahora mismo estamos 7.000 trabajando, y necesitamos de alguna manera concentrar", afirma contundente.

En el vídeo podemos ver al completo esta entrevista.

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