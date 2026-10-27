Monrosi analiza los altercados de Barcelona, Bilbao o Francia: "Los políticos deberían dejar de manosear una cosa que ni siquiera está clara de dónde viene ni a qué responde"

El periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, analiza los últimos disturbios analiza la última hora de los altercados en Bilbao tras la protesta contra al agitador ultra Vito Quiles.

Esta martes, 26 de octubre, varios miles de personas convocadas por colectivos 'antifascistas' se concentraron en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto, en Bilbao, en protesta por un acto convocado por el agitador ultra Vito Quiles, que finalmente no se presentó a dicho acto. La noche de disturbios se ha saldado con 19 detenidos en total, 11 serían menores de edad, todos son de nacionalidad española y sin antecedentes.

Antes estos acontecimientos, el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi, cree que el ministro del Interior tiene que salir a dar algún tipo de explicaciones porque esto "no es que haya pasado en Bilbao ayer, es que ha pasado en Barcelona antes de ayer durante el fin de semana y tenemos, además, a una persona (Marcelino Madrigal) monitorizando las redes y avisando con bastante antelación a las instituciones de lo que va a pasar".

De hecho, recuerda Monrosi que Madrigal está avisando de que esto que ha pasado en Barcelona y en Bilbao puede pasar en las próximas horas en las Islas Baleares. Por tanto, "las instituciones deberían salir y explicar qué está pasando y los políticos dejar de manosear una cosa que ni siquiera está clara muy bien de dónde viene o a qué responde", concluye el periodista.

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