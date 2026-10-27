Alfonso Arús compara la pose de Kylian Mbappé tras quedarse sin el Balón de Oro con la de Bertín Osborne

El presentador de Aruser@s comenta la actitud del delantero francés durante la gala del Balón de Oro, en la que tanto él como Lamine Yamal se quedaron sin el galardón más esperado.

La gala del Balón de Oro ha dejado imágenes que no han pasado desapercibidas para los colaboradores de Aruser@s. Aunque el fútbol español fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia, el premio masculino más esperado acabó en manos de Harry Kane, que se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Entre los galardones españoles destacaron el Balón de Oro femenino para Alexia Putellas, el Trofeo Kopa para Lamine Yamal y los premios a mejor portero y portera para Unai Simón y Cata Coll, respectivamente. También fueron reconocidos Luis de la Fuente y Pere Romeu como mejores entrenadores en sus categorías, además de Vicky López, que se llevó el Trofeo Kopa femenino.

En el plató, los colaboradores de Aruser@s han comentado las reacciones de los futbolistas al conocer el resultado, especialmente las de Mbappé y Lamine Yamal, que se quedaron sin el máximo galardón. Alfonso Arús se ha fijado especialmente en la imagen del delantero francés, sentado tras conocer que no se llevaría el premio. "Está sentado como Bertín Osborne", bromea el presentador, que también pregunta si acudió a la gala acompañado de Ester Expósito.

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