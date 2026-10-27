35.000 euros para cada uno por una vasectomía fallida: el Supremo dictamina que la mujer también tiene que ser compensada

Alba Sánchez lleva a Aruser@s el caso de esta pareja cuya mujer se quedó embarazada después de que el marido se sometiera a una vasectomía. El Supremo ha decidido que tienen que indemnizarles con 35.000 euros a cada uno porque la decisión afecta a ambos por igual.

"Ojo, porque esto fija doctrina. Si os pasara -aunque es muy raro- que sepáis que podéis reclamar", comenta Alba Sánchez a sus compañeros de Aruser@s para después explicar el caso de una pareja cuya mujer se quedó embarazada después de que el hombre se sometiera a una vasectomía.

Según cuenta la periodista, el hombre tuvo una "recanalización espontánea", algo que le ocurre apenas al 1 % de los pacientes. Aunque en un principio, Sanidad y el Tribunal Superior de Justicia le denegaron la indemnización a ella, el Supremo ha considerado que deben ser compensados los dos por igual, con 35.000 euros para cada uno.

"A partir de ahora, siempre será así. Los médicos deben informar correctamente", recalca Sánchez. En este caso, la pareja afirmó que no tenía conocimiento de que esto podía pasar. Al no recibir la información, tienen derecho a indemnización.

En el plató del programa de laSexta, Angie Cárdenas opina que se trata de una decisión justa. Sin embargo, todos destacan que el gasto real de tener un hijo es muy superior a los 70.000 euros que han recibido ambos en conjunto.

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