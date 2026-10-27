Heidi Klum siembra el terror entre sus fans con una inquietante prótesis: ¿de qué se disfrazará en Halloween?

Alfonso Arús bromea con la llegada de las primeras decoraciones terroríficas de los famosos por Halloween, mientras las redes ya hacen sus apuestas sobre la transformación de la modelo alemana.

"Los VIPs ya han entrado en modo locura", bromea Alfonso Arús al ver cómo las primeras decoraciones de Halloween de los famosos llegan al plató de Aruser@s en forma de viral.

Una de las primeras en mostrar cómo prepara su casa para la noche más terrorífica del año ha sido Cardi B. La cantante ha apostado por una iluminación de color azul eléctrico, con luces en las escaleras y una decoración exterior repleta de telarañas, fantasmas y arañas. Un despliegue que convierte su hogar en un auténtico escenario de terror.

Pero si hay alguien que consigue acaparar todas las miradas cada Halloween, esa es Heidi Klum. La modelo vuelve a jugar al despiste con sus seguidores y ha compartido un inquietante adelanto de su próximo disfraz. En la imagen, publicada en Instagram el 24 de octubre, muestra un primer plano de una extraña prótesis y reta a sus fans a descubrir en qué se transformará este año. "¿Cuál es mi disfraz? Falta una semana...", pregunta Klum junto a la fotografía.

Como cada año, la expectación está servida. Puedes ver las decoraciones del resto de los famosos en el vídeo sobre estas líneas.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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