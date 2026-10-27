La reacción de una vecina de Bilbao al ver cómo jóvenes encapuchados siembran el caos: "No es normal. Es de gilipollas"

Los detalles Los vecinos han condenado lo ocurrido en las calles de Bilbao, criticando a los jóvenes que salieron a quemar coches y contenedores con la excusa del acto, que ya se había cancelado, de Vito Quiles.

Los vecinos de Bilbao expresaron su indignación por los actos vandálicos ocurridos durante la noche, protagonizados por un grupo de jóvenes encapuchados. Testigos grabaron cómo se incendiaban contenedores y coches, lamentando que ya habían quemado seis vehículos. Un residente relató que cerca de 50 encapuchados llegaron a la calle y comenzaron a incendiar todo, lo que hizo que el cristal de su ventana se calentara por el resplandor del fuego. A pesar de que la concentración inicial era por la visita del activista ultra Vito Quiles, quien finalmente no acudió, los disturbios se llevaron a cabo, dejando a los vecinos confundidos y enfadados.

Los vecinos de Bilbao han mostrado su indignación ante los actos vandálicos producidos durante la noche por un grupo de jóvenes encapucados. "Normal no es. Es de gilipollas", decía una de las mujeres que estaba grabando con el móvil cómo quemaban contenedores y coches en la calle.

Completamente asombrados, se les puede escuchar su malestar al ver cómo siembran el caos. "Ya han incendiado seis coches", lamentan, acusándoles de estar "fatal". "Esto es vandalismo", aseguran los testigos de los disturbios.

Uno de los vecinos, que vio cómo quemaban contenedores y coches enfrente de su edificio, señala que él observó cómo llegaron a la calle cerca de 50 encapuchados y empezaron a incendiarlo todo.

Él confiesa que empezó a notar cómo el cristal de una de las ventanas de su vivienda se empezó a calentar, por lo que cerró todas las persianas. Desde el salón, señala que parecía que era de día debido al resplandor del fuego.

"No hay derecho", lamenta, confesando que está confundido con lo ocurrido, y es que no entiende quién puede estar detrás de todo esto y cuál es el motivo de llegar a esta situación. "Es violencia por violencia, no va a ningún lado", destaca.

"Esto es de subnormal. No te diferencias de Vito Quiles"

Otro de los vecinos afectados por los disturbios provocados en la calle se muestra muy enfadado al ver cómo han quedado numerosos coches incendiados y el estado en el que han quedado las calles. "Esto es de subnormal. No te diferencias de Vito Quiles", asegura.

De esta forma, deja claro que, aunque a él tampoco le gusta el agitador ultra, los actos vandálicos que han tenido lugar no tienen justificación. "Bravo chavales, viva la causa. Me cago....", destaca, completamente indignado al ver cómo ha quedado todo.

La excusa para esta concentración era que el activista ultra Vito Quiles iba a viajar allí. Sin embargo, desde primera hora de la tarde se sabía que finalmente no acudiría. Pese a esto, grupos de jóvenes encapuchados decidieron salir a las calles y provocar estos disturbios.

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