Juan Miguel Becerra, experto en demoscopia, explica cómo van las encuestas: "Ahora mismo, estamos en un 50-50, todo dependerá de la movilización"

Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza cómo van los sondeos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Asegura que ahora mismo podríamos estar hablando de un "empate técnico".

Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza cómo van los sondeos y las encuestas de cara al 29N. ¿Volverá a ganar Pedro Sánchez y la izquierda las elecciones generales? ¿Se obrará la remontada a lo Lula da Silva en Brasil? Lo cierto es que, según las encuestas, la izquierda ha empezado a subir y a acercarse al bloque de la derecha tras el anuncio de la convocatoria electoral.

Antes de nada, el experto hace un análisis sobre lo que pasará en el Senado tras el acuerdo pactado por PSOE y Frente Amplio y PP y Vox. "Por matemáticas, tal como está planteado ahora mismo el escenario del Senado, yo creo que debería ganar esa coalición de papeletas entre PP y Vox", sin embargo, no llegarían a la mayoría absoluta, esto es no llegarían a los tres quintos que pretenden llegar.

"Si yo tuviera que apostar, diría que es muy difícil que lo consigan", afirma Becerra, y es muy difícil por el acuerdo PSOE y Frente Amplio, pero es también muy difícil porque "la propia unión de PP y de Vox va a producir efectos dentro de ese electorado, a lo mejor no deseado, y desde luego va a producir una reacción fuera".

Por tanto, "veremos cómo transcurre la campaña y cómo se digiere este acuerdo en el Senado y este desnudo integral que han hecho PP y Vox con esas listas únicas", subraya Becerra.

Por otro lado, y en cuanto a los sondeos para el Congreso, es decir, para ver quién consigue llegar al Gobierno de España, el experto admite que se apunta a la teoría del '50-50', podríamos decir, por tanto, que ahora mismo hay un empate técnico y que "todo va a depender sobre todo fundamentalmente de la movilización".

Es decir, "en España las elecciones, cuando las gana la derecha, generalmente necesita poca movilización, en torno a 69,5 o 69,6 puntos de media y la izquierda necesita una mayor movilización de media, en torno a 73 puntos. Si hay movilización en estas elecciones, si va mucha gente a votar, el Gobierno progresista tiene muchas opciones de repetir", explica y concluye el analista.

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