Sandra León analiza el inicio de campaña hacia el 29N: "El PSOE persigue la remontada y el PP, limitar el alcance de Vox"

La politóloga del CSIC, Sandra León, hace una primera y rápida valoración del arranque de la campaña electoral hacia el 29N: "El escenario del PSOE no es desfavorable", afirma.

La campaña electoral ha comenzado. Ahora sí quedan apenas dos semanas para que los españoles acudan a las urnas este próximo 29 de noviembre.

El PSOE, tal como podemos ver en este vídeo, apuesta por la remontada y continuar con una "España de progreso", el PP marca su "propuesta" prometiendo un "Gobierno que no robe", Vox sigue su campaña contra la migración y su "amor a los de dentro" y Frente Amplio por la movilización y una "mayoría de izquierdas" para conseguir un Gobierno que trabaje "al servicio de la gente".

La politóloga del CSIC Sandra León asegura que "las principales batallas están dentro de cada bloque". De este modo, "el PSOE persigue la remontada y el PP persigue limitar el alcance de Vox".

Por otro lado, en la derecha, estamos viendo que "comparado con hace unos años, con la última campaña electoral, Vox está consiguiendo penetrar mucho más en el electorado del PP. Es decir, los trasvases se han invertido", subraya León.

Y en el lado de la izquierda, vemos que "de momento, para el PSOE, le va bien la campaña": "Hace una semana hablábamos del accidente de tren y pensábamos que esto supondría un cambio importante, pero ha conseguido mantener temas tan importantes como los relacionados con los servicios públicos y con la vivienda y además estamos viendo también que el PSOE consigue retener algo más de su voto y perder menos hacia la derecha, si lo comparamos con hace cuatro años", analiza León.

Sin embargo, aunque el escenario sea favorable al PSOE, "no significa que no sea desfavorable para la izquierda, porque también vemos que se está concentrando mucho el voto en el PSOE, en mayor medida que hace cuatro años", concluye.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido