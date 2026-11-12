Pocos votantes indecisos y una actualidad frenética: la escasa repercusión de la huelga general del 11N para las elecciones

Mientras tanto... El Sindicato de Inquilinas aboga por abrir "un nuevo ciclo de lucha" para mantener sobre el gobierno que llegue la presión por la vivienda y los salarios dignos.

Tras la huelga general del 11N por la vivienda y los salarios dignos, el Sindicato de Inquilinas ha anunciado el inicio de un "nuevo ciclo de lucha". Este periodo implicará más huelgas, acciones de desobediencia y una mayor conflictividad social en los próximos meses. Además, la lucha se ampliará a la reivindicación de subidas salariales, pensiones y refuerzos de servicios públicos, con el objetivo de mantener la presión sobre el próximo gobierno. Aunque la huelga ocurrió a 17 días de las elecciones generales y fue apoyada por miles, los expertos señalan que su impacto en el voto será escaso debido a la falta de indecisos y la rapidez de la actualidad.

Después de la huelga general del 11N por la vivienda y los salarios dignos, arranca un "nuevo ciclo de lucha". Así lo ha declarado el Sindicato de Inquilinas, principal promotor de las movilizaciones que se vivieron este miércoles.

Según han explicado a laSexta Clave, este "nuevo ciclo" implicará que en los próximos meses haya más huelgas, más acciones de desobediencia y mayor conflictividad social.

Además, no solo van a pedir soluciones de vivienda. Su lucha se va a ampliar a la reivindicación de subidas salariales, pensiones y refuerzos de servicios públicos. El objetivo es que la presión se mantenga durante meses para el gobierno que llegue.

¿Afectará al voto?

La huelga se ha dado a 17 días de las elecciones generales y ha sido secundada por miles de personas. Sin embargo, los expertos consultados por laSexta coinciden en que su impacto será muy escaso a la hora de depositar el voto el próximo 29 de noviembre.

Hay dos motivos principales. Por un lado, el politólogo Lluís Orriols asegura que quedan muy pocos indecisos. Lo mismo esgrime el sociólogo Ignacio Urquizu, al que las encuestas confirman que los partidos ya tienen movilizado todo su electorado.

Por otra parte, el también politólogo Pablo Simón añade que "aún estamos muy lejos de las elecciones". La actualidad va tan rápido que pronto lo vivido el miércoles quedará eclipsado por algo nuevo.

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