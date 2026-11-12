Ahora

Elecciones 29N

Pocos votantes indecisos y una actualidad frenética: la escasa repercusión de la huelga general del 11N para las elecciones

Mientras tanto... El Sindicato de Inquilinas aboga por abrir "un nuevo ciclo de lucha" para mantener sobre el gobierno que llegue la presión por la vivienda y los salarios dignos.

Una manifestación en la manifestación del 11N.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Después de la huelga general del 11N por la vivienda y los salarios dignos, arranca un "nuevo ciclo de lucha". Así lo ha declarado el Sindicato de Inquilinas, principal promotor de las movilizaciones que se vivieron este miércoles.

Según han explicado a laSexta Clave, este "nuevo ciclo" implicará que en los próximos meses haya más huelgas, más acciones de desobediencia y mayor conflictividad social.

Además, no solo van a pedir soluciones de vivienda. Su lucha se va a ampliar a la reivindicación de subidas salariales, pensiones y refuerzos de servicios públicos. El objetivo es que la presión se mantenga durante meses para el gobierno que llegue.

¿Afectará al voto?

La huelga se ha dado a 17 días de las elecciones generales y ha sido secundada por miles de personas. Sin embargo, los expertos consultados por laSexta coinciden en que su impacto será muy escaso a la hora de depositar el voto el próximo 29 de noviembre.

Hay dos motivos principales. Por un lado, el politólogo Lluís Orriols asegura que quedan muy pocos indecisos. Lo mismo esgrime el sociólogo Ignacio Urquizu, al que las encuestas confirman que los partidos ya tienen movilizado todo su electorado.

Por otra parte, el también politólogo Pablo Simón añade que "aún estamos muy lejos de las elecciones". La actualidad va tan rápido que pronto lo vivido el miércoles quedará eclipsado por algo nuevo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Arranca la campaña electoral: Sánchez recurre a Begoña Gómez, Feijóo se centra en la migración y Colau clama por la vivienda
  2. Marlaska se niega a dimitir y se aferra a una investigación abocada al fracaso sobre la violencia policial durante el 11N
  3. La UCO señala una "interlocución directa" entre Sánchez y Corvillo: el exchófer le contó a Aldama una reunión de 35 minutos organizada por Óscar López
  4. Golpe a Núcleo Nacional: la jueza decreta el cese total de su actividad y el cierre de sus sedes
  5. Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia tras el escándalo sobre sus infidelidades y un presunto espionaje
  6. Detenido un hombre en Gijón por matar a su expareja