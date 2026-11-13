"Hecha la ley...": Tatiana Arús desvela la trampa de llevar una foto de tu pareja como fondo de pantalla

Lourdes Tasies comparte en Aruser@s los resultados de un estudio que analiza cómo tener una foto de la pareja en el móvil puede influir en la seguridad sentimental, mientras Tatiana Arús aporta sus propia teoría.

¿Qué significa llevar una foto de tu pareja como fondo de pantalla del móvil? Aunque para muchos puede parecer un detalle sin importancia, un estudio realizado por psicólogos de la Universidad de Illinois y en el que participaron más de 5.000 personas ha analizado cómo influye este gesto en las relaciones sentimentales.

Según explica Lourdes Tasies en Aruser@s, los resultados mostraron que quienes tenían una fotografía de su pareja en la pantalla de bloqueo se sentían más seguros dentro de su relación. Además, cuando se pidió a los participantes que retiraran la imagen, experimentaron una mayor sensación de inseguridad con el paso del tiempo. "Y complica el hecho de ser infiel", apunta Alfonso Arús, que ve en este gesto una forma de reforzar el compromiso con la pareja.

Sin embargo, Tatiana Arús asegura que "hecha la ley, hecha la trampa". "He visto a una persona llevar la foto de su novia y, cuando sale y está en otro sitio, cambia el fondo de pantalla", destapa la tertuliana, una práctica que sorprende a Alba Sánchez: "¡Qué pereza ir cambiando de fondo!".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.