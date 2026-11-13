Pilar Gómez critica la aparición de Begoña Gómez en campaña: "En vez de a Felipe González y a Zapatero, el PSOE tiene a Begoña Gómez"

La periodista cuestiona que Begoña Gómez reivindique no ser una 'mujer de' mientras protagoniza un mitin junto a Pedro Sánchez y se da un beso con él: "Es ir de mujer de, en vez de aportar otras cosas".

Por primera vez, Begoña Gómez ha intervenido en un acto del PSOE. La esposa de Pedro Sánchez irrumpió este jueves en el escenario del último mitin de la precampaña socialista en Sevilla, donde agradeció a la militancia el respaldo recibido durante los más de dos años que lleva investigada en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado.

La intervención ha generado distintas lecturas sobre el papel que el PSOE está otorgando a Begoña Gómez en esta campaña y sobre el mensaje que proyecta su presencia junto al presidente del Gobierno. En Al Rojo Vivo, Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', cuestionó tanto el mensaje como la puesta en escena. A su juicio, Gómez terminó reproduciendo el papel del que decía desmarcarse: "A mí me parece que Begoña Gómez ayer aparecer y aparecer con ese alegato de 'yo estoy aquí porque no somos mujeres de', que 'no somos mujeres de'... Pero me parece que llegar y darte un beso con tu marido en el mitin es ir de mujer de, en vez de aportar otras cosas".

La directora de 'Artículo 14' conectó además la aparición con la estrategia de Sánchez para recuperar un voto femenino que, según ella, el PSOE ha perdido. Cuestionó que el partido vuelva a poner sobre la mesa en plena campaña compromisos como regular la prostitución o blindar el aborto en la Constitución, en lugar de haberlos impulsado durante la legislatura.

La periodista fue más allá y presentó la presencia de Gómez como una consecuencia de las ausencias en el cartel socialista. Para Gómez, es "el único acicate que le queda" a Sánchez cuando no cuenta con figuras históricas de las campañas del PSOE: "Cuando no tiene a Zapatero, cuando no tiene a Óscar Puente, cuando un referente como Felipe González, histórico en las campañas del PSOE, tampoco puede estar. Tenemos en vez de a Felipe y a Zapatero, tenemos a Begoña Gómez", ha señalado.

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