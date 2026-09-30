Juanma Lamet: "El primer decreto de vivienda creo que va a salir, me parecería casi suicida políticamente que Junts y Podemos no atiendan a la demanda social de la calle"

El periodista de 'El Mundo' cuestiona el nuevo decreto de vivienda y pone el foco en el verdadero problema del mercado: la falta de un parque público de alquiler suficiente. "Esto es un poco taponar las goteras", sostiene.

El periodista de 'El Mundo', Junama Lamet, se ha referido al decreto de vivienda y a la inspiración en el modelo británico: "Se han inspirado, y lo dice así el preámbulo, en modelos británicos y alemanes y en una literatura jurídica comparada en Europa. Pero dando un par de vueltas de tuerca más que lo que daba el otro decreto".

De hecho, explica en Al Rojo Vivo: "Por eso se deja para mañana en el BOE, porque uno corrige, amplía o deroga una parte del que se ha publicado hoy en el BOE. Yo creo que este decreto no va a salir, no tiene ningún viso de salir porque no hay una mayoría, y yo creo que el primero debería salir".

Sin embargo, después se ha mojado: "Creo que va a salir, creo que va a salir porque la presión de la calle surte efecto. Ha surtido efecto para que se apruebe en el Consejo de Ministros. Y me parecería casi suicida políticamente que Junts y Podemos no atienda a esa demanda social tan fortísima y transversal que hay en la calle".

Para terminar, añade: "Yo coincido en que esto es un poco taponar las goteras y lo que hace falta es una reforma estructural del edificio. Por hacer la metáfora inmobiliaria, lo que hace falta es una oferta pública de alquileres suficiente como para bajar el precio de todo lo demás. Y en eso hay consenso. En España hay un consenso muy transversal. Menos Vox, están todos en hacer un parque público. ¿Por qué no se hace? Ese es el gran debate".

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