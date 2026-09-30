Pedro Vallín: "El sector inmobiliario está ahora mismo en pánico, no es normal lo que ha ocurrido con el desahucio de Maricarmen"

El periodista Pedro Vallín analiza en Al Rojo Vivo estos 10 días de movilización ciudadana tras el desahucio de Maricarmen. En el vídeo, los detalles.

El periodista Pedro Vallín reflexiona sobre estos 10 días de movilización ciudadana tras el desahucio de Maricarmen, que ha conseguido la aprobación de dos Reales Decretos de vivienda en el Consejo de Ministros y que este mismo viernes, 2 de octubre, irán al Congreso de los Diputados para su convalidación. Veremos si finalmente se aprueban los dos, solo uno o ninguno.

"En cuanto a los desahucios en curso y a estos 10 días, creo que claramente el sector inmobiliario en general, y los fondos de inversión que se dedican a esto, están ahora mismo en pánico. No es normal lo que ha ocurrido con el desahucio de Maricarmen, que después de haber sido ya desalojada de su casa y ejecutado, se viniera a firmar una rendición, porque no fue un acuerdo, fue una rendición para conservarle durante ocho años el alquiler", analiza Vallín.

Igualmente, el caso de Valencia, donde han conseguido una prórroga de 10 días, "prueba que en este momento todo el sector que invierte en vivienda consiguiendo unos beneficios bastante ostentosos, está un poco atemorizado respecto a la reacción social", añade el periodista.

Por tanto, reitera y finaliza Vallín que, efectivamente, "la conversación de país ha cambiado, para centrarse en una cosa que, además, a diferencia de otras muchas de las cosas que ha gestionado este Gobierno, con mayor o menor fortuna, no es un suceso, no es un evento, sino que es un problema estructural que va muchísimo más allá". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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