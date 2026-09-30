Sumar asegura que el segundo decreto es "el que arregla el problema" de la vivienda y exige que salga adelante

El diputado de Sumar Enrique Santiago asiste a la sesión plenaria celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, en Madrid.

El contexto Los socios del Gobierno de coalición han optado por hacer dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España. Ambos se votarán este viernes en el Congreso.

Tras una intensa negociación entre Sumar y PSOE, el Gobierno de coalición decidió aprobar dos Reales Decretos-ley sobre vivienda en España. El primero, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, fue aprobado por el Consejo de Ministros y aborda temas generales de vivienda. El segundo, que se espera para el jueves, se centra en la renovación automática de los alquileres y es considerado por Sumar como el que "realmente arregla el problema". Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida, expresó satisfacción por los decretos, destacando avances en el control de los fondos buitre. El ministro de Cultura, Ernes Urtasun, subrayó la importancia de ambas medidas, insistiendo en que el segundo decreto es crucial para proteger a los inquilinos.

Tras una negociación a contrarreloj que se mantuvo hasta última hora entre Sumar y PSOE, finalmente los socios del Gobierno de coalición optaron por hacer dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España dejando el segundo únicamente para la renovación automática de los alquileres.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el primer decreto sobre vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque ha retrasado al jueves el segundo decreto que incluye los contratos indefinidos. Este último es el que, según Sumar, "realmente arregla el problema" de la vivienda en España.

El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha reconocido este miércoles que están "muy satisfechos" con los decretos aprobados por el Ejecutivo.

En los pasillos del hemiciclo antes de la sesión de control al Gobierno, Santiago ha señalado que "hace apenas dos semanas el control de los fondos buitre no era posible". "Hemos avanzado muchísimo. Ese decreto va a tener un amplio acuerdo. Pero el otro decreto, el que arregla realmente el problema, también debe ser votado", ha añadido. Así, ha hecho hincapié en que "el que vote en contra generará graves problemas a la gente".

Al ser preguntado por qué no se ha publicado el segundo decreto este miércoles con el primero y se ha retrasado al jueves, Santiago ha asegurado que "debe publicarse de inmediato". "Es fundamental que se publique rápido", ha señalado.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reconocido este miércoles que en Sumar hubieran preferido que los dos decretos fueran juntos. "Yo no entro en la lógica de que uno va a salir y el otro no. Vamos a pelear hasta el viernes para que salgan las medidas que nos ha pedido la calle", ha insistido.

"La medida consiste en que el contrato de alquiler se prorroga en las mismas condiciones. ¿Significa eso que el propietario no puede recuperar nunca su vivienda? No. La puede recuperar pero por causas específicas por venta o para familiares de primer grado. Lo que no puede hacer es decirle al inquilino que se queda pero le sube 600 euros el alquiler", ha explicado el ministro.

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