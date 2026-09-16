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Eduardo Rubiño revela qué dicen desde Infancia sobre los menores en Ceuta: "Llevan tiempo con las plazas preparadas, pero hay bloqueo por parte de la ciudad autónoma"

Eduardo Rubiño denuncia en Al Rojo Vivo el bloqueo de las plazas preparadas para acoger a menores migrantes en Ceuta y reclama una respuesta ante la parte más vulnerable de la crisis.

Eduardo Rubiño revela qué dicen desde Infancia sobre los menores en Ceuta: "Llevan tiempo con las plazas preparadas, pero hay bloqueo por parte de la ciudad autónoma"

En Al Rojo Vivo, Eduardo Rubiño ha puesto el foco en la situación de los menores migrantes en Ceuta, una de las partes más vulnerables de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad.

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento ha explicado que, según lo que ha trasladado el Ministerio de Infancia y Juventud, las plazas para acoger a estos menores llevan tiempo preparadas, pero su puesta en marcha se encuentra bloqueada a la espera de la autorización de la ciudad, que es quien tiene las competencias.

"Sobre los menores, y yo creo que en este caso, la verdad, lo que yo he hablado con el Ministerio de Infancia y Juventud es que llevan mucho tiempo las plazas preparadas y que lo que hay es un bloqueo por parte de la ciudad que tiene las competencias y que tiene que dar la autorización. Y a mí me parece especialmente grave en una situación como esta y sobre todo referido a la parte más vulnerable de toda esta crisis, que son los menores".

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