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Sigue sin pedir perdón

El alcalde de Oviedo evita pronunciarse y rectificar tras sus polémicas declaraciones sobre la agresión homófoba que sufrieron dos jóvenes

El contexto Alfredo Canteli señaló que los agresores son "chavales jóvenes" y que no creía que fuesen "tan mala gente" tras conocer que habían atacado a dos personas al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!".

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.
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El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha tenido la oportunidad de poder rectificar y matizar lo que dijo sobre la brutal agresión homófoba a dos hombres. En concreto, se ha visto envuelto en una polémica tras señalar que los agresores son "chavales jóvenes" y que no creía que fuesen "tan mala gente".

Con estas declaraciones, rebajaba importancia a la agresión que sufrieron dos militantes de la Asamblea Moza de Asturies en las fiestas populares de la ciudad por un grupo de ultras al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!".

"A veces las anécdotas se sacan de sitio, solo conocemos las opiniones que manifiestan unos, los otros son chavales jóvenes y no creo que sean tan mala gente", señalaba el alcalde tras conocer lo ocurrido.

Ahora, un equipo de laSexta le ha preguntado por estas declaraciones y él ha preferido callar. "Sabes que siempre he respondido a las preguntas", es lo único que le ha dicho a nuestro compañero Luis Antonio García antes de meterse en el coche, rechazando la oportunidad de matizar o corregir sus palabras.

Según los comentarios que realizó, parece que Canteli no cree que sean tan mala gente aquellos que, como muestran las imágenes, golpean con puñetazos y patadas a otros dos jóvenes mientras les insultan.

Para el alcalde, una anécdota sacada de contexto de la que además dice solo conocemos la opinión de unos. En concreto, de las víctimas, de aquellos que con lesiones bastante visibles cuentan lo que no es una opinión.

Los agredidos han señalado que recibieron "patadas, golpes, y los tiraron al suelo". "A mi compañero Jorge, después de estar desmayado, entre cuatro personas le pegan patadas en la cabeza, con gritos de '¡Rojos!', 'Guarros!', '¡Arriba España!' e insultos racistas", ha expresado Rubén. Unos hechos que quedan contrastados con las imágenes que se han difundido de la agresión.

El portavoz del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, se ha pronunciado sobre lo sucedido en Al Rojo Vivo, dejando claro que se trata de una paliza "muy violenta" al grito de todos los tópicos "de las fuerzas del odio" que requiere una respuesta "clara y contundente".

Sin embargo, la respuesta del alcalde parece no cambiar, mientras que el Partido Popular tampoco le corrige ni le reprocha nada.

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