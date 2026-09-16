Rubiño, tras la polémica del Ramón y Cajal: "Se dice que las listas de espera de la Comunidad de Madrid están más maquilladas que muchas drag queen"

Dos responsables del hospital madrileño Ramón y Cajal, uno de los más importantes del país, habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas de espera. El concejal por Más Madrid del Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, reacciona en Al Rojo Vivo a esta noticia.

La polémica sigue abierta en la Comunidad de Madrid después de que El País revelase que dos responsables del hospital madrileño Ramón y Cajal habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas de espera.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, se parapeta en su consejera de Sanidad para no responder sobre el escándalo y, por otra, la ministra de Sanidad, Mónica García, explica explicaciones al gobierno madrileño.

Tras criticar el periodista Juanma Lamet, de El Mundo, el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid (análisis que también podemos ver en este vídeo), el concejal por Más Madrid del Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, critica: "Solo faltaba que encima esa investigación que se le pide ahora a la Comunidad de Madrid para que rinda cuentas por esto se convirtiera en una caza de brujas contra las personas que están denunciando esta barbaridad".

El político asegura que el único criterio que puede prevalecer para determinar la urgencia de una operación o la prioridad de una operación es el médico, por tanto, "si desde la política se está cambiando para maquillar las listas, es una auténtica barbaridad".

Ahora bien, según informa Rubiño, esto se viene denunciando sistemáticamente desde hace mucho porque "la Comunidad de Madrid lleva acumulando denuncias de maquillaje de listas... Se dice que es que las listas de la Comunidad de Madrid están más maquilladas que muchas drag queens. Es una cosa absolutamente lamentable y que ocurre de forma sistemática".

Y ocurre de forma sistemática, explica el concejal, apoyando la intervención de Lamet, porque "esto es lo que le permite a Quirón obtener todas esas derivaciones".

Es decir, "es una cuestión no solamente de quedar bien en la foto,ni de poder presumir de unas listas que en realidad no son tales (...), sino que es precisamente esa lista una necesidad estructural para poder derivar a Quirón y poder seguir engrosando las cuentas de ese grupo al que sistemáticamente Isabel Díaz Ayuso, cuyo novio, al menos hasta ahora, ha tenido una relación muy directa con él, pueda seguir recibiendo sus beneficios".

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