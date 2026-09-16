Juanma Lamet, tajante contra el Gobierno por no saber cifrar cuántos niños hay abandonados en Ceuta: "Es una negligencia gestora de primer nivel"

El periodista Juanma Lamet arremete contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la polémica de los menores que aún siguen abandonados en las calles de Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

Más de 45 días después, no sabemos oficialmente cuántos niños migrantes hay ahora mismo en Ceuta. "Es absolutamente indignante. No se entiende y es una negligencia gestora de primer nivel", afirma tajante en Al Rojo Vivo Juanma Lamet, periodista de El Mundo.

Asegura el periodista que ha hablado con el ministerio de Infancia y desde allí le informan que "tenían afiliados más de 1400 y que hay entre 700 y 1.000 adicionales, que todavía no tienen controlados". Sin embargo, critica que este martes el ministro Ángel Víctor Torres hablase de 700 y 1.000 en total.

"Esto es un despropósito. El Gobierno no puede tener dos voces en algo que es cuantificable de manera más o menos fácil", critica Lamet.

Y añade: "No entiendo lo que está pasando con la lentitud de la solución en Ceuta, con la falta de disponibilidad de funcionarios y de medios para las repatriaciones, para las afiliaciones, para el triaje y para hacer todo lo que se tiene que hacer y solucionar rápido la crisis".

Y como esto siga así, "no nos vamos a diciembre, como dijo el presidente, sino que llegará a febrero, marzo o incluso abril", concluye Lamet.

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