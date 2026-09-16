Eduardo Rubiño, tajante tras la agresión homófoba a dos jóvenes médicos en Oviedo: "Es muy bestia; es el resultado de una espiral de odio ultra"

El concejal del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, Eduardo Rubiño, condena de forma tajante la agresión que han sufrido dos jóvenes médicos en Oviedo por parte de ocho ultras.

Tal como podemos ver en estas imágenes, laSexta ha dado la oportunidad al alcade de Oviedo, Alfredo Canteli, de rectificar sus palabras y condenar así la agresión homófoba que sufrieron dos jóvenes médicos y activistas de izquierdas, por parte de un grupo de ultras, sin embargo, el regidor parece seguir en sus trece. Además, desde Génova y el PP, guardan silencio.

"Es muy bestia y da cuenta del clima en el que nos estamos adentrando con un PP que se permite hacer cosas que habrían sido impensables", afirma el concejal del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid, Eduardo Rubiño, asegurando de forma contundente que lo que "estamos viendo es una agresión que es el resultado de una espiral de odio ultra, que cada vez es más frecuente".

Tras relatar otro epidosio homófobo ocurrido en las fiestas de Arganzuela (Madrid), lamenta que estas conductas se estén empezando a repetir porque "algunos desde las tribunas están permanentemente poniendo en la diana al colectivo LGTBI, están polarizando y señalando a las personas que no piensan como ellos", admite Rubiño, criticando a su vez que el PP "ampare esta violencia y se niegue a condenarla".

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