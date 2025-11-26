El recordatorio de Emilio Delgado tras conocer que hasta las 19:47 Vilaplana no salió del parking: "Feijóo dijo que Mazón le tenía puntualmente informado"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, analiza en este vídeo las últimas informaciones que hemos conocido sobre lo que hizo Mazón durante la tarde de la DANA, que desmontan una vez más sus mentiras.

La investigación judicial nos va dejando nuevos datos que desmontan las mil versiones que ha dado el ya expresident Carlos Mazón sobre lo que hizo la trágica tarde de la DANA en la que murieron 229 personas.

Después de conocer que la comida en El Ventorro había durado hasta las 18:30 o 19:00 (Mazón durante este año ha llegado a decir que duró hasta las 17:00), ahora sabemos que Maribel Vilaplana pagó el ticket del parking a las 19:47, es decir, una hora después de salir del restaurante, desmontando las versiones que habían dado ambos.

Además, y según Levante, la periodista habría llevado al expresident en coche hasta el Palau, contradiciendo a Mazón, que hoy ha vuelto a insistir en que fue andando. Durante más de 30 minutos, Mazón no responde a llamadas y no sabemos aún dónde estuvo, ya que al Palau llegó sobre las 20:00.

Pero además, el portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, recuerda que "Feijóo salió diciendo que Mazón le tenía permanentemente informado": "¿Cómo se come eso? Cómo es posible que le tuviera permanentemente informado si luego dice que ni siquiera tenía los datos disponibles para informar a nadie durante todo ese periodo de tiempo?".

De este modo, señala el político con contundencia: "Es intolerable la dejación de funciones criminal que ha costado 229 vidas, es intolerable la capa de mentiras sobre mentiras que está amontonando Mazón y su entorno, es intolerable el abrazo del PP al ya expresident durante el Congreso del partido y es intolerable que Abascal sea el último en soltar la mano de este sinvergüenza y que siga diciendo que es un señor respetable, insultando a las víctimas".

En el vídeo podemos ver al completo esta exposición, así como algunas de las declaraciones (mentiras) de Mazón a lo largo de este último año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.