Emilio Delgado, tras destaparse una nueva mentira de Mazón: "Es intolerable la dejación de funciones criminal que ha costado 229 vidas"

Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, en la Asamblea, reacciona a las últimas informaciones sobre lo que hizo Mazón la tarde de la de DANA. En el vídeo, los detalles.

El extracto bancario de Maribel Vilaplana aportado a la jueza de Catarroja demuestra que el pago del aparcamiento del 29 de octubre de 2024, día de la tragedia de la DANA, se realizó a las 19:47, una hora después de la salida de El Ventorro. Este dato desmonta tanto las distintas versiones ofrecidas por el expresident Carlos Mazón como la propia declaración de Vilaplana.

Durante todo este año, Mazón ha dado diferentes versiones como que a las 17h ya no estaba en El Ventorro y que no estuvo nunca incomunicado, cuando la investigación señala que el expresident, al menos, durante 37 minutos, estuvo totalmente incomunicado.

"Pero es que además Feijóo salió diciendo que Mazón le tenía permanentemente informado. ¿Cómo se come eso?", asegura en Al Rojo Vivo Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

Todo esto, asegura el político, es "intolerable": "Es intolerable la dejación de funciones criminal que ha costado 229 vidas, es intolerable la capa de mentiras sobre mentiras que está amontonando Mazón y su entorno, es intolerable el abrazo del PP al ya expresident durante el Congreso del partido y es intolerable que Abascal sea el último en soltar la mano de este sinvergüenza y que siga diciendo que es un señor respetable insultando a las víctimas".

"Todo esto es absolutamente insostenible, porque si toleramos esto la garantía de no repetición no la tenemos. Si toleramos esto, dentro de un año volverá a ocurrir algo similar y habrá quien crea que pueda actuar con esta impunidad y que le pueda salir gratis", añade Delgado, concluyendo en la necesidad de que haya consecuencias serias: "Cuanto antes avance el proceso judicial, mucho mejor".

