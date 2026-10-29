Ramón Aurín (ingeniero), sobre el operario de Adif: "Ese hombre tenía 22 trenes al cargo, es como el doble del máximo razonable"

El ingeniero Ramiro Aurín señala en Al Rojo Vivo los factores que provocaron la tragedia ferroviaria en Toledo y critica la falta de inversión en la red.

Ramiro Aurín, vocal de la Asociación Ingenieros de Caminos y director de El periódico de la Ingeniería afirma contundente, en directo para Al Rojo Vivo, que lo que ha fallado para que se haya producido el fatal accidente ferroviario de Toledo, que se ha saldado con la vida de 69 personas, es "en general, el sistema".

De hecho, señala el experto, destacando la "presión extraordinaria" de los trabajadores, que "el pobre operador" de Adif, según la información que le ha llegado, "tenía 22 trenes al cargo": "Es como el doble del máximo razonable".

Por ende, "no es que haya fallado la alternativa (al sistema LZB), es que ha fallado todo. La apariencia que da esos audios lanzados con la intención que están lanzados, que me da vergüenza, que alguien intente criminalizar", afirma Aurín, destacando además que "ni tan siquiera sabemos la dimensión del posible error humano que se produce por los fallos en cadena previos".

Por otro lado, en cuanto al sistema LZB, asegura que "no era malo, sino que era un buen sistema, pero hace 35 años (...) Y además estamos migrando de un sistema a otro. No pueden solaparse técnicamente esos dos sistemas, sino que hay que ponerlos por separado", reflexiona, señalando a su vez que "la gestión actual técnica no la está llevando el fabricante, que es quien lo ha llevado toda la vida, sino lo está llevando el contratista. Y no estoy cargando las tintas con el contratista en absoluto, pero evidentemente no es lo mismo (...) Y al final, todo esto acaba lamentablemente en una cuestión de dinero".

De este modo señala, aludiendo a datos de Adif: "Desde el 2011, si ponemos las inversiones en mantenimiento en euros constantes, que es lo que hay que hacer, y referenciados a la cantidad de kilómetros, no ha parado de bajar la inversión, porque evidentemente desde los primeros kilómetros del Madrid-Sevilla después añadimos los kilómetros del Madrid-Barcelona después añadimos los kilómetros del Madrid-Valencia... es decir, no hemos parado de crecer. Nuestra red es la más grande de Europa".

En definitiva, "hemos hecho una gran red y la hemos dejado, la hemos abandonado", afirma el experto, concluyendo por tanto que las prioridades o la gestión de los últimos años no han estado bien orientadas: "No han sido adecuadas. Ha habido un desprecio de las necesidades técnicas de nuestras infraestructuras. No es ideología, es que no funciona. Si no le metes el dinero adecuado, el coche se rompe. Si no voy a la revisión, deja de ir y la rueda, si no la cambio, un día revienta".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.

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