Antonio Sanz, tajante tras el accidente de tren en Toledo: "Es una cuestión de falta de inversión y de mantenimiento"

¿Qué ha dicho? El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía se ha preguntado por qué la línea de Andalucía es la única "que no tiene cambiado su sistema de seguridad" a pesar de "tener recursos".

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, expresó su preocupación por el accidente ferroviario en Urda, Toledo, comparándolo con un incidente reciente en Adamuz. Sanz calificó estas catástrofes como "inexplicables" y criticó que el sistema de seguridad ferroviario en Andalucía no se haya actualizado desde 1992, a pesar de contar con recursos. Destacó que la actividad ferroviaria ha aumentado un 48,5%, mientras que la inversión ha disminuido un 26,1%, atribuyendo los accidentes a la falta de mantenimiento e inversión. Además, criticó al Gobierno por su rápida respuesta en Toledo, contrastando con la falta de avances en Adamuz.

El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confesado estar "consternado" por el accidente de tren ocurrido en Urda, Toledo, recordando que hace pocos meses se vivía algo parecido en Adamuz.

"No está en lo imaginable que se produzcan dos catástrofes de esta magnitud", ha destacado, recalcando que es algo que no tiene "justificación" y que le parece "inexplicable".

Sanz ha lamentado que ahora el sentimiento por el ferrocarril ha cambiado, convirtiéndolo en un factor de "terrible miedo". Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha recordado que en Andalucía existe un sistema de seguridad del año 1992.

"Las compañías nuevas tuvieron que cambiar sus sistemas nuevos por los antiguos al llegar a Andalucía porque la lína de Sevilla es la única que no tiene cambiado su sistema de seguridad, a pesar de tener recursos", ha criticado, preguntándose por qué es el único de toda España con "el sistema de seguridad antiguo".

El consejero de Emergencias andaluz ha indicado que lo ocurrido es una cuestión de "falta de mantenimiento y de inversión", explicando que la red soporta más actividad, pero el esfuerzo inversor por unidad ha disminuido".

"La actividad ferroviaria de trenes-kilómetro en Andalucía se ha incrementado un 48,5%, y la inversión en relación con los trenes-kilómetro se ha reducido un 26,1%", ha destacado, asegurando que esto es algo sobre lo que llevan avisando ya un tiempo.

Además, ha criticado la actitud del Gobierno, señalando que ve que han sido muy rápidos para descubrir lo que ha pasado en Toledo cuando en Adamuz todavía "no sabemos nada". "Me parece que no es la actitud", ha zanjado.

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