César Franco, ingeniero, sobre el choque ferroviario en Toledo: "La energía del impacto equivale a la de 300 automóviles chocando a entre 100 y 150 km/h"

El ingeniero explica la magnitud de la energía liberada en la colisión entre el AVE y el Iryo y cómo los elementos de separación entre vagones pueden amortiguar el impacto y aumentar las posibilidades de supervivencia al alejarse del choque.

El ingeniero César Franco ha explicado en Al Rojo Vivo la magnitud del impacto entre el AVE y el tren de Iryo en Toledo y las consecuencias que pudo tener para los pasajeros. "Yo creo que ya lo comentamos aquí ayer. Es decir, la energía que libera ese impacto es como 300 automóviles, uno detrás de otro, chocándose a 100, 150 kilómetros por hora", ha señalado para ayudar a visualizar la fuerza de la colisión.

Franco ha subrayado que, ante un impacto de esa magnitud, "no hay forma de amortiguar ese primer impacto". Sin embargo, ha explicado que los elementos de separación entre los vagones sí actúan como amortiguadores, lo que ayuda a entender por qué las consecuencias varían en función de la distancia respecto al punto del choque.

"Por eso, a medida que nos alejamos del punto del impacto, vemos que efectivamente los pasajeros que van dos vagones más atrás, en el propio vagón tres del AVE, ya la tasa de supervivencia es muchísimo más alta", ha explicado. En cambio, sobre quienes se encontraban en el punto de la colisión, ha advertido: "La energía es de tal magnitud que es imposible".

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