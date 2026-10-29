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Belén Carreño: "El Ministerio de Transportes es considerado, sobre todo por el Gobierno socialista, un ministerio de fontanería"

La periodista analiza en Al Rojo Vivo los problemas de gestión del sistema ferroviario tras el accidente que ha dejado 69 fallecidos y cuestiona el reparto de inversiones en infraestructuras, al que vincula con intereses territoriales y políticos.

belen carr

La periodista Belén Carreño ha analizado en Al Rojo Vivo la gestión del sistema ferroviario tras el accidente entre un tren de Iryo y un AVE, que ha dejado 69 fallecidos. A su juicio, lo ocurrido evidencia un problema que va más allá de un fallo puntual y que afecta al funcionamiento del sistema en su conjunto.

"Falla la parte técnica, falla la parte humana. Falla todo en su conjunto. Ninguna pieza encaja. Entonces no se está gestionando bien", ha señalado. Carreño ha asegurado que, según su perspectiva, trabajadores de Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes coinciden en que se ha llevado a cabo una gestión imprudente durante mucho tiempo en la forma en la que circulan los trenes en España. Entre los problemas que ha enumerado figuran la falta de mantenimiento, la carencia de equipos, los problemas de organización y gestión, la inexperiencia de algunos trabajadores y el mal ambiente laboral.

En este contexto, la periodista ha cuestionado la gestión política del Ministerio de Transportes y su papel en el reparto de inversiones e infraestructuras entre territorios. "El Ministerio de Transportes es considerado, sobre todo por el Gobierno socialista, un ministerio de fontanería", ha afirmado.

Carreño ha explicado que se trata de un departamento con un presupuesto muy elevado y ha señalado que, durante décadas, la construcción de líneas de alta velocidad y aeropuertos se ha considerado una herramienta para "engrasar algunas voluntades en otros territorios". Aunque ha matizado que no afirma que esa dinámica explique directamente lo ocurrido, ha cuestionado los criterios de gestión del ministerio y ha sostenido que existe un problema de gestión inadecuada que afecta al sistema en su conjunto.

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