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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Entrevista en Al Rojo Vivo

Antonio Sanz lamenta la muerte de su "amiga y compañera" Fátima Báñez: "Representa el gran nombre de ministra"

Los detalles La exministra es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda. Antonio Sanz confiesa en Al Rojo Vivo que se trata de una gran pérdida "política y humana".

Antonio Sanz lamenta la muerte de su "amiga y compañera" Fátima Báñez: "Representa el gran nombre de ministra"
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El consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la noticia del fallecimiento de Fátima Báñez, tras confirmarse que ha sido una de las víctimas mortales del choque de un tren AVE y un Iryo este miércoles en Urda, Toledo.

"Es una amiga, compañera y aliada en todo", ha admitido, señalando que era una de sus mejores amigas. "Representa el gran nombre de ministra", ha asegurado.

Sanz, ha destacado que ser ministro significa "servir al país, dialogar con la gente, ser querida y siempre tender la mano", destacando que ella representaba la palabra ministra "en mayúsculas".

De esta forma, ha confesado que se trata de una gran "pérdida política y humana", reconociendo que los que son sus amigos reciben esta noticia con "un inmenso dolor" que "les rompe por completo".

La que fuera ministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE viajaba en uno de los vagones del tren Iryo siniestrado.

La Dirección de Génova llevaba días intentando contactar con ella porque sabían que la 'popular' viajaba en ese tren. Finalmente, la peor de las noticias se ha confirmado. Fátima Báñez es una de las decenas de víctimas mortales de este accidente ferroviario.

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Las 6 de laSexta

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