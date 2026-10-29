Caballero, tras el accidente ferroviario en Toledo: "Sostener el estado anímico del país debería ser la urgencia"

La periodista destaca la necesidad de acompañar a las víctimas y sus familias antes de exigir responsabilidades y alerta sobre la falta de personal y recursos en servicios públicos como la sanidad, la educación y el transporte.

Tras el accidente ferroviario en Toledo, Ángeles Caballero ha compartido en Al Rojo Vivo una reflexión sobre la necesidad de atender el impacto emocional de la tragedia. "Me parece impecable la frase de que no podemos considerar normal que ocurran incidentes y tragedias de este tipo", ha señalado. Aunque considera que habrá tiempo para pedir explicaciones, ha destacado una idea que Carlos Alsina trasladó a Ana Pastor en el especial de El Objetivo: "Ahora eran tiempos de hacerse cargo del estado anímico, no solo de las víctimas, también de sus familias y también del país".

Para la periodista, más allá de asumir o no culpas y responsabilidades, la prioridad inmediata debería ser acompañar a quienes están sufriendo las consecuencias del accidente. "Hacerse cargo e intentar sostener ese estado anímico. Quizá ahora debería ser un poco la urgencia", ha afirmado, al insistir en la importancia de atender el impacto de lo ocurrido tanto en las víctimas y sus allegados como en el conjunto de la sociedad.

Caballero también ha recogido una reflexión del periodista Esteban Hernández sobre la falta de recursos en los servicios públicos. Según ha explicado, España lleva demasiado tiempo sosteniéndose sobre estructuras e instituciones infradotadas de personal, como la sanidad, la educación y el transporte. En este contexto, ha vinculado la fatiga de los trabajadores ferroviarios con unas plantillas reducidas y unos recursos limitados, que obligan a muchos profesionales a soportar una elevada carga de trabajo.

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