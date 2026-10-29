Afra Blanco, sobre las claves del accidente de tren de Toledo: "El protocolo ha fallado y lo que hay que hacer es cambiarlo"

La sindicalista Afra Blanco analiza en Al Rojo Vivo las últimas informaciones sobre el trágico accidente ferroviario que se produjo a la altura de Urda (Toledo) y que dejado 69 fallecidos.

Los datos que tenemos ahora mismo sobre el terrible accidente de Urda (Toledo) que ha terminado con la vida de 69 personas, apuntan primero a un error del sistema, el sistema LZB se cayó, y a un fallo humano posterior.

Sin embargo, y según explica la sindicalista Afra Blanco, "el que se caiga el sistema LZB no significa que no entre en acción otro sistema (el BSL y el ASFA)". Así, apunta que "no se puede señalar el error humano, sino que lo que hay que señalar es que el protocolo falla". Esto es, "el protocolo ha fallado, porque el sistema alternativo al LZB ha fallado", afirma Blanco.

De este modo, explica Blanco cómo es el protocolo actual: "Lo que tenemos ahora es un protocolo que se pone en actuación cuando se cae el LZB, que cuenta de dos sistemas, uno de apoyo que el ASFA, y otro que es el BSL, y que necesitan también de la actuación del CRC, esto es, del operador y del equipo de circulación de ADIF".

Por ende, "este protocolo ha fallado y lo que hay que hacer automáticamente es cambiar el protocolo o reforzar el protocolo", afirma Blanco.

Ahora bien, el sistema más nuevo que es el ERTMS, el que ya hay en la línea Levante-Madrid-Barcelona, "también se podría caer, porque todo sistema puede llegar a caer en algún momento. La cuestión es si con el protocolo alternativo, en este caso, no hay riesgo de fallo. Y aquí, lo que se ha detectado, por desgracia, es que el protocolo ha fallado", insiste y concluye Blanco.

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