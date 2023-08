Las negociaciones de los partidos independentistas de Esquerra Republicana y especialmente, Junts per Catalunya siguen siendo el foco de atención para conseguir o no una posible investidura de Pedro Sánchez o si de lo contrario, hay de nuevo una repetición electoral a finales de año. Ayer lunes 31 de agosto, Artus Mas pedía especialmente a Puigdemonta tener un dialogo exigente pero no intransigente, ya que una repetición electoral "seria una temeridad".

Por su parte, hoy martes 2 de agosto, Pere Aragonés, actual presidente de la Generalidad de Cataluña por Esquerra Republicana, exige más a Pedro Sánchez para darle su "sí" e insiste de nuevo en el referéndum y en que Sánchez debe mover ficha.

Ante esta situación el sociólogo Rafa López explica en Al Rojo Vivo que es importante "entender bien el frente catalán" y lo que pasa es que el independentismo está en shock -sobre todo Esquerra- porque creen que lo que han conseguido con la Mesa de dialogo es dar vida al PSC; algo que le da incentivos a Esquerra para elevar la apuesta.

Por otro lado, está Puigdemont que tiene que hacer frente a dos aspectos importantes y este es el de recuperar los abstracismos que han vivido. En primer lugar, su situación judicial y en segundo lugar, su papel en el independentismo: "Puigdemont está en Waterloo, casi como un símbolo. No es líder absolutamente de nada", afirma el experto.

Por tanto, y tal como resume el experto, "si Puigdemont es capaz de reconstruir el espacio independentista, de volver como líder y poner condiciones a Esquerra diciéndole "sí, pero lo lidero yo", entonces podría haber una ventana de oportunidades para apoyar a Pedro Sánchez o no.