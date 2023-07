Artur Mas, presidente de la Generalidad de Catalunya durante los años 2010 y 2016 como candidato de CiU (Convergencia y Unión), se ha pronunciado en una radio catalana sobre la actitud que debe tomar Junts sobre si investir o no a Pedro Sánchez y revalidad por ende, el Gobierno de coalición.

Desde el resultado del voto CERA, en el que el PP arrebató un escaño al PSOE en la Comunidad de Madrid, Sánchez necesita el sí de los de Puigdemont, ya no lo valdría únicamente la abstención porque, según el pacómetro, los bloques de derecha e izquierda quedarían de la siguiente forma: 172 escaños tendría el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria si finalmente se une. Por otro lado, 171 escaños tendría PSOE y Sumar, junto con Bildu, PNV, Esquerra y NBG. Por tanto, Sánchez necesitaría el sí de Junts que al igual que Esquerra obtuve 7 escaños. Ambos partidos independentistas fueron superados ampliamente por el PSC que consiguió 19 escaños, siendo por tanto la primera fuerza en Cataluña.

En este sentido, Mas ha defendido que tanto Esquerra como Junts deben definir una estrategia conjunta para obtener beneficios y llama a ambos a evitar una repetición electoral. Sobre todo apela directamente a Junts: "Tienen que ser más exigentes que intransigentes en las negociaciones". Porque la "repetición electoral sería una temeridad".

Según ha aseguro el expresidente, "se trata de formar un Gobierno de España no de Cataluña, por lo que la responsabilidad la tienen los partidos nacionales sabiendo que encontraran al otro lado de la mesa un nivel de interlocución exigente, exigente no es intransigente, pero sabiendo que la responsabilidad última no recae en Junts".

Precisamente, la semana pasado el expolítico Jordi Casas, miembro de UCD de Cataluña) aseguraba también en ARV, frente a Antonio García Ferreras, que el partido de Puigdemont tenía que entender que "es el PSC quien ha ganado las elecciones en Cataluña" y en base a ello deberían negociar. Porque ahora "quien ha ocupado la centralidad de la política en Cataluña es el PSC", defendía el expolítico.