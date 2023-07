El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este sábado que "el chantaje político" no hará que Junts vote a favor de la investidura del presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez. Así ha reaccionado en un tuit a la pérdida de un escaño del PSOE en favor del PP en Madrid tras el recuento del voto CERA, que, al mismo tiempo, mantiene los escaños de Junts en Girona y Tarragona. En este sentido, Puigdemont ha destacado que Sánchez "solo podrá ser elegido si obtiene el voto afirmativo de una coalición amplia, incluidos los siete votos de Junts".

Así, el expresidente de la Generalitat ha destacado que el resultado provisional de las elecciones ya situó a Junts "en el foco" y que, con los resultados definitivos, la situación es más contrastada: "O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitando la investidura de Feijóo (o la del candidato que los populares propongan), o vamos a la repetición de las elecciones", ha pronosticado.

De esta forma, Puigdemont ha defendido que "tener la llave es circunstancial", a lo que ha añadido: "Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista; esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero".

Además, el político de Junts ha denunciado que ha recibido amenazas durante los cinco años y nueve meses que lleva en Bruselas: "Lo explico básicamente para que haya quien se pueda hacer una ligera idea de qué efecto me puede causar el hecho de que digan que si Junts no vota a Pedro Sánchez me caerá el mundo encima", ha expresado, al tiempo que ha lamentado que ningún juez español haya actuado frente a esas amenazas, y ha añadido: "Vivo sin la protección que la ley teóricamente me garantiza".

El cambio de escaños de Madrid ha puesto más en el foco a Junts, ya que ahora Pedro Sánchez necesitaría el 'sí' del partido de Puigdemont, y no le bastaría con la abstención.

Sans (ERC) admite conversaciones con el partido de Puigdemont

Además, ERC también se ha pronunciado sobre esta aritmética postelectoral: "Si (Sánchez) quiere ser presidente del Gobierno otra vez, tiene que poner alguna oferta política valiente sobre la mesa", ha defendido Teresa Jordà, quien ha afirmado que ellos también tienen que ser valientes, lo que pasa por un "entendimiento" entre los dos partidos independentistas.

Por su parte, la portavoz republicana, Raquel Sans, ha admitido este sábado que están en conversaciones con el partido de Puigdemont. En este sentido, Sans ha afirmado que su formación y Junts exploran "todos los escenarios con máxima generosidad y altura de miras" tras las elecciones generales del 23 de julio, y ha rechazado una repetición electoral. Lo ha dicho en una entrevista en el canal '3/24' este sábado, el día después de que ERC haya anunciado que prevé consultar a sus bases un eventual acuerdo para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la Presidencia, Pedro Sánchez.