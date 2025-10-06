Rafa Borrego, de la Flotilla, relata el horror que vivieron en Israel: "Siete personas armadas hasta los dientes nos tiraron al suelo y nos apuntaron a la cabeza"

Rafa Borrego, uno de los españoles de La Flotilla encarcelados por Israel y recién llegado a España, cuenta en Al Rojo Vivo la crueldad que vivieron durante su detención. En el vídeo, todos los detalles.

Rafael Borrego ha sido uno de los españoles que se embarcaron en la Flotilla de la Libertad para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Fue uno de los encarcelados por Israel el pasado jueves y ha sido uno de los 21 liberados que ya han vuelto a España. Este lunes se sienta en el plató de 'Al Rojo Vivo' para relatar el horror que han sufrido tanto él como sus compañeros de misión.

Junto con el periodista Rafa Prieto, que estaba también en La Flotilla, han contado cómo, por ejemplo, les obligaban a firmar papeles, la mayoría en hebreo, que eran una asunción de carga que, en este caso, ninguno de los dos firmó, pero hubo gente que sí lo firmó por las coacciones que recibían para ello.

"El único documento que firmamos era el de aceptar la deportación rápida para no extender más la estancia en la cárcel, algo muy distinto del otro documento en el que aceptabas la responsabilidad, evidentemente bajo coacción, de que habías entrado ilegalmente", cuenta Borrego.

Y además, admite, "te intentaban confundir en una especie de yincana de presiones, coacciones e intimidaciones con gente que se te encaraba para que firmases los papeles y, salvo que tuvieras mucha entereza, lo normal era que cogieras el bolígrafo y lo firmaras, por eso hubo gente que lo firmó".

Relata también el activista uno de los episodios más duros que sufrieron en Israel tras preguntarle Antonio García Ferreras si les han llegado a apuntar en algún momento con fusiles y pistolas: "Era una constante", confiesa Borrego, relatando a continuación lo que les pasó este mismo sábado por la tarde: "Entraron de golpe una unidad de siete personas armadas hasta los dientes, nos echaron a empujones contra la pared, nos echaron al suelo y, a una distancia de menos de un metro, nos apuntaron a la cabeza".

