Los activistas españoles de la Flotilla denuncian el "maltrato" de Israel: "He pensado que aquí es donde me matan"

Los activistas españoles de la Flotilla denuncian el "maltrato" de Israel a su llegada a Madrid

¿Qué han dicho? El primer grupo formado por 21 activistas españoles que ha llegado a Madrid desde Israel ha relatado la "humillación" constante que han sufrido por parte de los militares israelíes: "Se reían en nuestra cara".

Humillaciones, amenazas, armas apuntándoles a la cabeza, negación de medicamentos, maltrato físico, privación del sueño... Son solo algunas de las múltiples acciones que el primer grupo formado por 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel ha denunciado a su llegada España que han sufrido por parte de los militares israelíes.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con gritos de "¡Que viva la lucha del pueblo palestino!", "Viva Palestina libre", "¡Gaza aguanta, el mundo se levanta!" y "¡No es una guerra, es un genocidio!", el grupo de activistas ha realizado un comunicado ante los medios de comunicación desplazados.

"Somos del primer grupo de personas del Estado español en ser deportados. Quiero empezar reflexionando y llamando a la conciencia que lo que hemos vivido, teniendo en cuenta nuestras diferentes realidades, somos consientes de que lo que hemos vivido no tiene nada que ver con el permanente sufrimiento que viven nuestros hermanos y hermanas en Gaza, Palestina e Israel. No normalizamos la violencia que hemos vivido, pero el foco tiene que estar en Gaza", ha relatado una de las activistas.

En su discurso, ha relatado cómo el miércoles 1 de octubre, por la noche, fueron "interceptados ilegalmente en aguas internacionales por Israel y llevados, en contra de nuestra voluntad, al puerto de Ahsdod". "Al llegar al puerto, la violencia escaló notablemente", denuncia.

De hecho, como ha desvelado otro de los activistas, Rafael Borrego, estuvieron "siete horas maniatados con las manos en la espalda y sentados en el asfalto de noche mientras se paseaba el ministro extremista Ben-Gvir, que vino a darnos una especie de lección, pero conseguimos echarlo de allí". "Cuando nos procesaron para llevarnos a la cárcel, pasamos un trámite humillante en el que nos robaron prácticamente todos los efectos personales y nos dejaron un par de prendas de ropa a la mayoría", ha añadido.

Según han detallado, los guardias israelíes de la prisión de Ketziot, en la que todavía se encuentran 28 españoles y más de 200 activistas de la Flotilla, "se rían en nuestra cara y nos trataban como si fuéramos menos que seres humanos, menos que animales". "Ya en la cárcel, los maltratos físicos y psicológicos han sido repetidos durante todos estos días", ha continuado Borrego.

"Nos han golpeado, nos han arrastrado por el suelo, nos han vendado los ojos, nos han atado de pies y manos, nos han arrastrado por el suelo, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado asistencia médica, hemos estado todas las celdas gritando que llevaran insulina a una de las celdas porque nadie la llevaba... No nos han dejado hablar con abogados, han impedido la asistencia consular, no nos han dejado llamar a nuestra familias... todo en un tono de humillación y violencia", ha denunciado.

Además, el activista ha asegurado que, si alguien llamara a un guardia, "se arriesgaba a que entraran como entraron en muchas de las celdas siete personas o más armadas hasta los dientes apuntándonos con fusiles a nuestras cabezas".

Los testimonios aterradores sobre lo padecido en la prisión israelí eran cada cual peor que el anterior: "En el módulo de hombres entraban con pistolas y nos apuntaban con el puntero en partes vitales como la cabeza o el corazón". "Ha habido momentos en los que he pensado que aquí es donde me matan", afirmaba otro integrante.

Por otro lado, los activistas han pedido a los Gobiernos una mayor actuación en contra de Israel, detallando que si ellos han pasado este maltrato, el que están sufriendo los palestinos es mucho mayor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.