Jaume Asens, abogado de la Flotilla: "Estudiamos acciones legales por torturas y maltratos psicológicos"

Uno de los abogados de la Flotilla, Jaume Asens, ha reconocido en Al Rojo Vivo que están estudiando acciones legales por las torturas, vejaciones, malos tratos y falta de asistencia médica que han denunciado sufrir los miembros de la misión humanitaria.

"Los relatos son escalofriantes. Mucho peor de lo que nos pensábamos", ha comentado el abogado, quien ha matizado que les costó mucho tener información directa. "Desde que la hemos tenido estamos con la piel de gallina. Son unos testimonios muy crudos, una realidad que es mucho peor que las cárceles de Guantánamo", ha dicho Asens.

De esta manera, ha señalado que los miembros de la Flotilla "repiten que no es nada comparado con lo que sufren los palestinos, pero la realidad es que la entidad de los hechos que relatan son constitutivos de un delito de trato degradante y humillante y también de torturas". "Hay hechos que entran dentro de lo que se puede llamar por torturas", ha añadido.

Según ha indicado Asens, están estudiando todos esos hechos. La idea, dice, es presentarlos y "comparecer ante las diligencias que ha abierto el Fiscal General del Estado, donde además de investigar los crímenes cometidos en Gaza, se van a investigar estos crímenes para que luego puedan ser juzgados en la Corte Penal de Justicia".

Además, el abogado ha hecho hincapié en que "ha sido muy complicado dar asistencia". "Es la Flotilla más numerosa de la historia. Son muchos. El equipo legal que estaba sobre el terreno estaban muy desbordados y además les estaban poniendo muchas dificultades. Ha sido todo muy deficitario", ha indicado.

