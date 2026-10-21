Una profesora de Leganés en huelga exige a Zarzalejo y a Ayuso que se sienten a negociar: "Más que un coro rociero somos una banda de rock"

Sandra Blázquez, maestra de primaria en Leganés, asegura a laSexta que lo único que exigen es, "sobre todo a Zarzalejo (consejera de Educación) y a Ayuso" que "nos escuche y que se reúna con nosotras para sentarnos a negociar de una vez por todas".

Los profesores de la Comunidad de Madrid siguen de huelga en pro de una educación pública de calidad: bajada de ratios en las clases, mejores infraestructuras y subida de sueldos, entre otras demandas.

Sandra Blázquez, maestra de primaria en Leganés, explica a laSexta cuáles son los siguientes pasos y objetivos de esta huelga: "Ahora mismo estamos reunidas cerca de 3.000 personas de toda la zona sur (de la Comunidad de Madrid) que vamos a decidir cuál es el siguiente paso a seguir, dónde vamos a actuar con fuerza y vamos a organizar un calendario potente desde Parla, Valdemoro, Getafe, Leganés, Pinto, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y vamos a ver cómo podemos golpear cada vez con más fuerza".

Desde el Ayuntamiento de Leganés, Blázquez confirma que realmente lo único que exigen es, "sobre todo a Zarzalejo (consejera de Educación) y a Ayuso" que "nos escuche y que se reúna con nosotras para sentarnos a negociar de una vez por todas y remediar esta situación que es inadmisible".

Además, señala que este jueves los docentes manifestantes tienen preparada una concentración en la Asamblea de Madrid y por la tarde, a las 18:00 horas, una manifestación en Madrid capital, que irá desde Atocha hasta Sol.

Porque más que un coro rociero, dice Blázquez, lo que somos es "una banda de rock and roll": "Hemos visto las lamentables acusaciones por parte de Ayuso diciendo que somos un coro rociero, que la perseguimos y la acosamos, y lo que tenemos que decirles es que nosotras somos muy fuertes y que somos una banda de rock, que lo que estamos haciendo es histórico y que vamos a ganar", afirma y concluye la profesora.

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