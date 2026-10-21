Valdivia responde a Milei por llamar "dictador" a Sánchez: "No sé en qué dictadura se permite que un presidente venga a Madrid a llamar dictador a otro presidente"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de HuffPost, analiza la visita de Javier Milei a España y responde a las declaraciones del presidente argentino, que ha llamado dictador al presidente del Gobierno de España.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aterrizado en España para apoyar a los partidos de ultraderecha y derecha en la campaña de las elecciones del 29 de noviembre y, cómo no, ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que ha llamado "dictador", en respuesta a la gran lona que han puesto los socialistas en su sede: "Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España", en respuesta a su vez a todos los calificativos e insultos que Mieli ha proferido contra el Gobierno progresista.

"Ha llamado dictador al presidente de España, por lo tanto, sería una dictadura en España y no sé en qué dictadura se permite a otro presidente venir al Casino de Madrid a llamar dictador al presidente", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector del 'Huffington Post'.

Además, subraya el periodista que le parece "muy irrespetuoso" hablar de dictaduras, precisamente "en España y en Argentina, donde se han vivido unas dictaduras tan represivas durante décadas".

Por su lado, explica Valdivia que "el señor Milei viene a hacer campaña por la derecha y por la ultraderecha, pero yo creo que no le sale a cuenta". De hecho, valora, "no estamos viendo a grandes figuras ahora mismo en el Casino de Madrid, porque lo que promete Milei precisamente es lo que está prometiendo también el señor Feijóo: sacrificio.

"¿Dónde el milagro económico de Milei? Desafortunadamente el pueblo hermano argentino vive en unos niveles de pobreza que no serían exportables en estos momentos a España", concluye.

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