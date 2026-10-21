Valdivia: "Este 29N se decide si España quiere estar del lado de Milei o junto a la otra gran Argentina, la gran Lali Espósito"

El periodista ha mostrado su apoyo a Julia Molina tras los insultos de Javier Milei a la periodista de la SER y ha aprovechado el enfrentamiento para reflexionar sobre el modelo político y social que se debate en España.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha arremetido contra la periodista de la Cadena SER Julia Molina, a quien ha calificado de "corta intelectualmente y miserable política". El mandatario argentino ha respondido en estos términos cuando la periodista le ha preguntado si considera que su visita a España puede incomodar al PP y a Vox. Milei se encuentra en el país en plena precampaña electoral y, por el momento, los líderes de ambas formaciones no han organizado ningún encuentro con él.

En Al Rojo Vivo, Antonio Ruiz Valdivia ha mostrado su apoyo a la periodista y ha aprovechado el episodio para poner el foco en el significado político de la visita de Milei. "Todo el apoyo, primero, a la compañera Julia Molina, porque es una gran periodista y una gran compañera", ha afirmado.

Valdivia también ha vinculado el debate sobre el presidente argentino con la cita electoral del próximo 29N. "Se juega si España quiere estar junto a Milei o junto a la otra Argentina, junto a la gran Lali Espósito", ha señalado, en referencia a la cantante argentina, que llena estadios como el de Vélez. "Tú sabes, Antonio, que llena también estadios de Vélez, y eso es muy complicado", ha añadido.

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