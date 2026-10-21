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Contra el fascismo

Tensión, disturbios y cargas policiales en un acto de Abascal en A Coruña

Los detalles Los antidisturbios habían generado una barrera humana para evitar que hubiera un choque entre los manifestantes que se concentraban en protesta por la presencia de Abascal y las personas que acudían al acto de Vox.

Tensión, disturbios y cargas policiales en un acto de Abascal en A Coruña
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Miles de estudiantes se han concentrado frente a un acto del líder de Vox, Santiago Abascal, para protestar por su presencia en A Coruña, lo que ha dado lugar a momentos de tensión, disturbios y cargas policiales.

Más de 1.000 personas, muchos de ellos estudiantes, han ido a la plaza de María Pita en A Coruña para decirle a Santiago Abascal que el fascismo no puede entrar en Galicia.

En todo momento la Policía ha recluido a los manifestantes en una esquina de la plaza, en la contraria de donde se celebraba el acto de Santiago Abascal.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, los antidisturbios habían generado una barrera humana para evitar que hubiera un choque entre los manifestantes que se concentraban en protesta por la presencia de Abascal y las personas que acudían al acto de Vox.

En un primer momento ha habido enfrentamientos con la Policía por parte de los manifestantes, que ha dado lugar a alguna carga policial que se han resuelto sin mayor complicación. A pesar de que durante unos minutos, cuando Abascal ha abandonado la plaza, todo se ha quedado más tranquilo, la tensión ha vuelto a crecer.

Se han lanzado algunos huevos y petardos y eso ha incrementado los momentos de tensión. En un momento dado, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, han volado diferentes sillas de las terrazas de la zona, mientras la Policía utilizaba gases. Jóvenes enmascarados han lanzado sillas y piedras.

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