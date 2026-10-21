Los disturbios en Francia disparan a la ultraderecha en las encuestas: Le Pen amplía su ventaja en las presidenciales francesas de 2027

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen y candidata a las elecciones presidenciales francesas de 2027

Los detalles La encuesta, realizada entre el sábado por la noche y el lunes -momento álgido de los disturbios en Francia-, sitúa a la líder de la Agrupación Nacional (RN) entre el 34 % y el 38 % de los votos en la primera vuelta, entre uno y dos puntos más que en la medición anterior en los escenarios comparables.

Marine Le Pen, líder ultraderechista francesa, se fortalecería para las elecciones presidenciales de 2027 tras los disturbios del 17 de octubre, según un sondeo de Ifop-Fiducial. La encuesta, realizada en el pico de los disturbios, sitúa a Le Pen con un 34 % a 38 % de los votos en la primera vuelta, superando anteriores mediciones. En una eventual segunda vuelta, vencería a todos los candidatos, obteniendo entre el 56 % y el 68 % de los votos. Frédéric Dabi, de Ifop, destaca que Le Pen es la única candidata que sale reforzada, consolidando su imagen de representante del orden. Otros candidatos, como Edouard Philippe y Jean-Luc Mélenchon, muestran caídas en sus apoyos.

La líder ultraderechista francesa, Marine Le Pen, reforzaría su posición de cara a las elecciones presidenciales francesas de 2027 tras los disturbios del 17 de octubre, ya que ganaría en todos los escenarios posibles, según un sondeo de Ifop-Fiducial publicado este martes por Le Figaro, LCI y Sud Radio.

La encuesta, realizada entre el sábado por la noche y el lunes -momento álgido de los disturbios en Francia-, sitúa a la líder de la Agrupación Nacional (RN) entre el 34 % y el 38 % de los votos en la primera vuelta, entre uno y dos puntos más que en la medición anterior en los escenarios comparables.

En una eventual segunda vuelta, Le Pen vencería a todos los candidatos incluidos en el estudio: Obtendría el 56 % frente al ex primer ministro Edouard Philippe, el 58 % frente al ex primer ministro Gabriel Attal, el 59 % frente al expresidente socialista François Hollande y el 57 % frente al eurodiputado Raphaël Glucksmann, ganador de las primarias socialdemócratas.

Su ventaja sería aún mayor (un 68 %) frente al líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a quien el Gobierno francés señala como responsable último de los disturbios.

Según el director general de opinión de Ifop, Frédéric Dabi, Le Pen es la única candidata que sale reforzada de los acontecimientos recientes y consolida su imagen como representante del orden.

Philippe, líder del partido Horizontes, caería al 15 % en el escenario en el que concurre como único candidato del bloque centrista, tres puntos menos que en la encuesta anterior y seis por debajo del nivel registrado tres semanas antes.

En la izquierda, Mélenchon se situaría entre el 15 % y el 20 % de los votos y ocuparía la segunda posición en todos los escenarios estudiados, solo o empatado con otro candidato. Glucksmann obtendría entre el 12 % y el 16 %.

El sondeo también refleja dificultades para los candidatos de la derecha tradicional, ya que el exministro de Interior Bruno Retailleau, de Los Republicanos (LR, conservadores), lograría entre el 5 % y el 7,5 %, mientras que el alcalde de Cannes, David Lisnard (ex LR y fundador de Nouvelle Énergie), alcanzaría hasta el 7 %.

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